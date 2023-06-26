Фонтан до четвертого этажа. В Омске на Красном пути прорвало трубу

В Омске возле дома №57 по улице Красный путь сегодня, 26 июня, в первой половине дня прорвало трубу. Фонтан воды бил по окнам многоэтажки и достигал высоты 4 этажа. Видео с места коммунальной аварии появились в социальных сетях.