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Фонтан до четвертого этажа. В Омске на Красном пути прорвало трубу

26 июня 2023, 09:01
Фото: Город55
Авария произошла около 11 часов утра

В Омске из-за прорыва трубы струя воды била по окнам многоэтажки

В настоящее время последствия аварии устранили.

В Омске возле дома №57 по улице Красный путь сегодня, 26 июня, в первой половине дня прорвало трубу. Фонтан воды бил по окнам многоэтажки и достигал высоты 4 этажа. Видео с места коммунальной аварии появились в социальных сетях.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ЧП Омск

Из-за прорыва трубы затопило тротуары рядом с домом, рассказали Городу55 омичи.

«Я хотела пройти вдоль дороги, как обычно, там перекрыто. Думала, обойду по тропинке у самого дома, а там и есть яма с трубами. Пришлось огибать дом. Тротуар перекрыли только потому, что там техника и рабочие бродят. Практической пользы не вижу. Перекрыто давно, еще до 12. А самое неприятное, что вся эта история случилась под дождем», — поделилась местная жительница Оксана Нарчук.

Последствия аварии в настоящее время устранили, водоснабжение в доме восстановили.

«Повреждение устранено. Воду потребителям включили в 14:00 часов. На период ремонтных работ с 11:40 до 14:00 без воды находились жители одного жилого дома», — рассказали подробности Городу55 в «Омскводоканале».
Фонтан высотой в три этажа. В одном из омских дворов прорвало трубу
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#Евгений Игишев#Водоканал#ОмскВодоканал#Авария#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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