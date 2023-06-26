Фонтан до четвертого этажа. В Омске на Красном пути прорвало трубу

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Омске возле дома №57 по улице Красный путь сегодня, 26 июня, в первой половине дня прорвало трубу. Фонтан воды бил по окнам многоэтажки и достигал высоты 4 этажа. Видео с места коммунальной аварии появились в социальных сетях.
Из-за прорыва трубы затопило тротуары рядом с домом, рассказали Городу55 омичи.
«Я хотела пройти вдоль дороги, как обычно, там перекрыто. Думала, обойду по тропинке у самого дома, а там и есть яма с трубами. Пришлось огибать дом. Тротуар перекрыли только потому, что там техника и рабочие бродят. Практической пользы не вижу. Перекрыто давно, еще до 12. А самое неприятное, что вся эта история случилась под дождем», — поделилась местная жительница Оксана Нарчук.
Последствия аварии в настоящее время устранили, водоснабжение в доме восстановили.
«Повреждение устранено. Воду потребителям включили в 14:00 часов. На период ремонтных работ с 11:40 до 14:00 без воды находились жители одного жилого дома», — рассказали подробности Городу55 в «Омскводоканале».