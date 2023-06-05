Спасаемся от зноя. В Омске из-за жары продлили режим работы городских фонтанов

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Начало лета 2023 года стало испытанием для омичей. Переносить жару могут далеко не все, а тем более в течение нескольких дней. Спасение можно найти в крытых помещениях с кондиционерами, но теперь и не только там. Многие омичи выражали городской администрации пожелание о том, чтобы продлить режим работы фонтанов. И просьбы были услышаны, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Уже с прошлой субботы несколько городских фонтанов функционируют до 23 часов. Режим работы изменили на шести объектах в местах:
Как уточнил градоначальник, фонтаны будут работать дольше обычного в период жаркой погоды. К слову, чтобы городские дороги пережили аномальные температуры, сотрудники коммунальных служб поливают их, как и газоны. Посмотреть прогноз погоды на июнь в Омской области, составленный Гидрометцентром РФ, можно по ссылке здесь.