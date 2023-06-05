Спасаемся от зноя. В Омске из-за жары продлили режим работы городских фонтанов

Начало лета 2023 года стало испытанием для омичей. Переносить жару могут далеко не все, а тем более в течение нескольких дней. Спасение можно найти в крытых помещениях с кондиционерами, но теперь и не только там. Многие омичи выражали городской администрации пожелание о том, чтобы продлить режим работы фонтанов. И просьбы были услышаны, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.