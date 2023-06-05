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Спасаемся от зноя. В Омске из-за жары продлили режим работы городских фонтанов

5 июня 2023, 08:11
Фото: Город55
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В Омске из-за жары продлили режим работы городских фонтанов

Они будут функционировать дольше обычного в особо жаркие дни.

Начало лета 2023 года стало испытанием для омичей. Переносить жару могут далеко не все, а тем более в течение нескольких дней. Спасение можно найти в крытых помещениях с кондиционерами, но теперь и не только там. Многие омичи выражали городской администрации пожелание о том, чтобы продлить режим работы фонтанов. И просьбы были услышаны, рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Уже с прошлой субботы несколько городских фонтанов функционируют до 23 часов. Режим работы изменили на шести объектах в местах:

  • бульвар Победы;
  • Театральная площадь;
  • ул. Бударина;
  • сквер им. Дзержинского;
  • сквер Первомайский;
  • сквер 30 лет ВЛКСМ.

Как уточнил градоначальник, фонтаны будут работать дольше обычного в период жаркой погоды. К слову, чтобы городские дороги пережили аномальные температуры, сотрудники коммунальных служб поливают их, как и газоны. Посмотреть прогноз погоды на июнь в Омской области, составленный Гидрометцентром РФ, можно по ссылке здесь.

В Омске начали поливать дороги и газоны, чтобы справиться с аномальной жарой
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сергей шелест#Город#Общество#Жаркая погода#Фонтаны#Фонтан
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