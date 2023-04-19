Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В акционерном обществе «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» одним совладельцем, участвующим в принятии решений, стало меньше. Из письма начальника службы безопасности компании Е. Н. Толстых следует, что «право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента», прекращено у Александра Александровича Ушакова.
В документе указано основание для прекращения права — «прекращение доли участия в эмитенте». До недавнего момента Ушакову принадлежало 1 млн 113 тысяч 476 акций, то есть 6,01%.
— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 шт. / 0%, — говорится в официальном сообщении.
Согласно другому документу, за подписью исполнительного директора О. Р. Даутова, доля Татьяны Викторовны Ушаковой выросла на те же 6 с небольшим процентов — с 26,27 до 32,29.
Напомним: Александр Ушаков приходится сыном Татьяне Ушаковой и племянником Ивану Полякову, руководителю ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят радиозавод, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Ушаков является директором «Омской телевизионной компании», гендиректором корпорации «Телеомск-Акмэ», бенефициаром рекламного агентства «Радио Сибирь» и ряда других бизнес-активов.
Мы запросили у Александра Александровича комментарий, но пока получить его не удалось.