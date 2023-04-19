Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова

В акционерном обществе «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» одним совладельцем, участвующим в принятии решений, стало меньше. Из письма начальника службы безопасности компании Е. Н. Толстых следует, что «право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента», прекращено у Александра Александровича Ушакова.