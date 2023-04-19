Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Изображение материала

Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова

19 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Его 6% акций перешли к матери, Татьяне Ушаковой.

В акционерном обществе «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» одним совладельцем, участвующим в принятии решений, стало меньше. Из письма начальника службы безопасности компании Е. Н. Толстых следует, что «право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента», прекращено у Александра Александровича Ушакова.

В документе указано основание для прекращения права — «прекращение доли участия в эмитенте». До недавнего момента Ушакову принадлежало 1 млн 113 тысяч 476 акций, то есть 6,01%.

— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 шт. / 0%, — говорится в официальном сообщении.

Согласно другому документу, за подписью исполнительного директора О. Р. Даутова, доля Татьяны Викторовны Ушаковой выросла на те же 6 с небольшим процентов — с 26,27 до 32,29.

Напомним: Александр Ушаков приходится сыном Татьяне Ушаковой и племянником Ивану Полякову, руководителю ООО «Межгосударственная корпорация развития», в которую входят радиозавод, Конструкторское бюро развития и киргизская корпорация АК-Марал. Ушаков является директором «Омской телевизионной компании», гендиректором корпорации «Телеомск-Акмэ», бенефициаром рекламного агентства «Радио Сибирь» и ряда других бизнес-активов.

Мы запросили у Александра Александровича комментарий, но пока получить его не удалось.

 

Корпорация, в которую входит омский радиозавод Попова, «прописалась» в Москве
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Завод попова#Бизнес#Новости#Александр Ушаков
Подпишитесь
В Омске не нашли признаков существования горотделения «ЕР» с Шелестом во главе
Сегодня, 12:48
В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos миллиардера Евтушенкова
Сегодня, 05:42
Срочно. У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь
Сегодня, 06:58
Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
Сегодня, 05:38
В Омске пустят «с молотка» оружие самого бедного экс-депутата Заксобрания Головачева
Сегодня, 06:54