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Влиятельные люди покидают Омск. Корпорация Ивана Полякова перебралась в столицу

30 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омскую область окончательно покинула «Межгосударственная корпорация развития»

Под контролем корпорации остались омские предприятия, но «хозяева» переехали в столицу как по бумагам, так и физически.

«Межгосударственная корпорация развития» Ивана Полякова и Татьяны Ушаковой окончательно покинула Омскую область. Из омских активов у «МКР» по прежнему остался радиозавод им. Попова и пакет акций «Федоровки».

АО «МКР», изменило свой почтовый омский адрес на московский. С омской улицы 10 лет октября, д. 195 компания переместилась на Новинский бульвар, д. 17 в Москве. Но это лишь часть закономерного переезда (налоги «МКР» платит в столицу еще с прошлого года). Сами аффилированные лица тоже сменили прописку на московскую еще осенью, как утверждают источники внутри компании.

И Иван Поляков, и Татьяна Ушакова вошли в топ-100 влиятельных омичей по итогам 2022 года. Видимо, омичами их больше считать нельзя. Хотя влияние в регионе они и сохранили.

Омский бизнесмен Иван Поляков отказался от доли в двух СМИ
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#Дарья Зыкова#Бизнес#Завод попова#Общество#Экономика#Город#Новости#Омск#Иван Поляков#Татьяна Ушакова#Налоги#Переезд#Корпорация
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