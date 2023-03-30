Влиятельные люди покидают Омск. Корпорация Ивана Полякова перебралась в столицу

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
«Межгосударственная корпорация развития» Ивана Полякова и Татьяны Ушаковой окончательно покинула Омскую область. Из омских активов у «МКР» по прежнему остался радиозавод им. Попова и пакет акций «Федоровки».
АО «МКР», изменило свой почтовый омский адрес на московский. С омской улицы 10 лет октября, д. 195 компания переместилась на Новинский бульвар, д. 17 в Москве. Но это лишь часть закономерного переезда (налоги «МКР» платит в столицу еще с прошлого года). Сами аффилированные лица тоже сменили прописку на московскую еще осенью, как утверждают источники внутри компании.
И Иван Поляков, и Татьяна Ушакова вошли в топ-100 влиятельных омичей по итогам 2022 года. Видимо, омичами их больше считать нельзя. Хотя влияние в регионе они и сохранили.