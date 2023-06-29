Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
В представительстве Омской области при правительстве Российской Федерации сменилось руководство. С 28 июня официальным представителем региона в Москве является Андрей Шпиленко — заместитель председателя областного кабинета министров. До него эту должность три года занимал Николай Новиков, назначенный Александром Бурковым.
Напомним: Шпиленко был назначен вице-губернатором еще в апреле. Изначально предполагалось, что он будет курировать вопросы взаимодействия с федеральными властями, а также привлечения инвестиций и организации работы с инвесторами.
— Моя первая задача — привести в порядок представительство Омской области в Москве, — рассказал тогда Шпиленко Городу55. — Оно сейчас не является «одним окном» для входа на территорию региона потенциальных инвесторов, там даже такой функции нет. Деятельность представительства нужно кардинально переформатировать…
Документы о назначении Шпиленко представителем региона при федеральном правительстве были подписаны еще 19 июня. Теперь чиновник официально принял полномочия.