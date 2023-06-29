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Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве

29 июня 2023, 04:42
Чиновник сменил Николая Новикова, ставленника Александра Буркова.

В представительстве Омской области при правительстве Российской Федерации сменилось руководство. С 28 июня официальным представителем региона в Москве является Андрей Шпиленко — заместитель председателя областного кабинета министров. До него эту должность три года занимал Николай Новиков, назначенный Александром Бурковым.

Напомним: Шпиленко был назначен вице-губернатором еще в апреле. Изначально предполагалось, что он будет курировать вопросы взаимодействия с федеральными властями, а также привлечения инвестиций и организации работы с инвесторами.

— Моя первая задача — привести в порядок представительство Омской области в Москве, — рассказал тогда Шпиленко Городу55. — Оно сейчас не является «одним окном» для входа на территорию региона потенциальных инвесторов, там даже такой функции нет. Деятельность представительства нужно кардинально переформатировать…

Документы о назначении Шпиленко представителем региона при федеральном правительстве были подписаны еще 19 июня. Теперь чиновник официально принял полномочия.

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#Николай Эйхвальд#Назначения#Политика#Новости#Андрей Шпиленко
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