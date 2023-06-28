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Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ

28 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI
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Жители Омской области на следующей неделе столкнутся с массовыми перебоями газа

Проблемы с газоснабжением возникнут из-за ремонта на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях.

Омичей предупреждают о возможных массовых перебоях с газоснабжением в отдельные дни с 4 по 12 июля. Абоненты столкнутся с проблемами из-за продолжения ремонта на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в регионе.

«Ремонтные работы проводит Омский филиал ООО „Газпром трансгаз Томск“, чтобы повысить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период», — сообщили в пресс-службе Газпром межрегионгаз Омск».

Во вторник, 4 июля, перебои с газоснабжением продолжительностью 48 часов ожидаются в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах Омска. Также сложности с подачей газа до четырех суток ожидаются в 125 населенных пунктах 9 районах Омской области: Омском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском, Азовском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянском. Полный список населенных пунктов можно посмотреть здесь:

Перебои с газоснабжением (список населенных пунктов Омской области)

Напомним, что в июне вместо обещанных двух дней жителям Кировского округа Омска пришлось сидеть без газа значительно дольше. В редакцию Города55 поступало большое количество жалоб.

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#Юлия Истомина#Газ#Газоснабжение#Отключение газа#Ремонт#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
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