Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ

Во вторник, 4 июля, перебои с газоснабжением продолжительностью 48 часов ожидаются в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах Омска. Также сложности с подачей газа до четырех суток ожидаются в 125 населенных пунктах 9 районах Омской области: Омском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском, Азовском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянском. Полный список населенных пунктов можно посмотреть здесь: