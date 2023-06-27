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В Кемерове суд вынес приговор спасателям, причастным к трагедии в «Зимней вишне»

27 июня 2023, 08:31
Фото: 1MI
Приговор вынесли бывшему начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву.

Сегодня, 27 июля, был оглашен приговор спасателям, обвиняемым в халатности повлекшей тяжкие последствия, в том числе гибели людей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что Мамонтов также обвинен в совершении растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере, а Терентьев — по двум эпизодам мошенничества с использованием своего служебного положения по ч.3 ст. 159 УК РФ.

Теперь Мамонтов и Терентьев перешли в разряд осужденных: суд признал их виновным и приговорил к реальному сроку.

«За совершенные преступления Мамонтову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев со штрафом 900 000 рублей, Терентьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев со штрафом 120 000 рублей», — сообщает издание «Сибдепо».

Сообщается, что наказание они будут нести в колонии общего режима. Вдобавок к этому оба осужденных не смогут занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.

Напомним, во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибло 60 человек, в том числе 37 детей. День трагедии совпал с началом весенних каникул, тогда в кинотеатре и развлекательном павильоне здания находилось множество детей. Еще 79 человек пострадали, спасаясь из горящего здания с заблокированными выходами.

#Ольга Акамова#Суд#Зимняя вишня#Общество#Новости#Кемерово
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