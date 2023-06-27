В Кемерове суд вынес приговор спасателям, причастным к трагедии в «Зимней вишне»

Сегодня, 27 июля, был оглашен приговор спасателям, обвиняемым в халатности повлекшей тяжкие последствия, в том числе гибели людей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что Мамонтов также обвинен в совершении растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере, а Терентьев — по двум эпизодам мошенничества с использованием своего служебного положения по ч.3 ст. 159 УК РФ.