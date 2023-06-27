Для омичей оборудуют 10 новых автобусных остановок в центре города

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:37
В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что из-за запуска новой маршрутной сети в центре города обустроят 10 новых посадочных площадок для пассажиров.
Новые остановки появятся на улицах Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. Работники дорожной службы УДХБ уже начали подготовку оснований, укладку асфальта, установку бордюров и поребриков. Площадки планируют обустроить уже к началу июля.
Стоит отметить, что с 1 июля изменятся схемы движения 18 маршруток. Изменения помогут улучшить транспортное сообщение и транспортную доступность в центре Омска, в числе которых улицы Маршала Жукова, Фрунзе, Булатова и прилегающие к ним кварталы
Напомним, что недавно для удобства омичей вернули на прежнее место остановку «Дворец бракосочетания». Однако теперь там сделали теплую остановку, а также установили знак 5.16 «Место остановки автобуса».