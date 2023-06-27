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Для омичей оборудуют 10 новых автобусных остановок в центре города

27 июня 2023, 05:33
Фото: Пресс-центр Администрации Омска
Они появятся на улицах Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе.

В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что из-за запуска новой маршрутной сети в центре города обустроят 10 новых посадочных площадок для пассажиров.

Новые остановки появятся на улицах Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе. Работники дорожной службы УДХБ уже начали подготовку оснований, укладку асфальта, установку бордюров и поребриков. Площадки планируют обустроить уже к началу июля.

Фото: Пресс-центр Администрации Омска

Стоит отметить, что с 1 июля изменятся схемы движения 18 маршруток. Изменения помогут улучшить транспортное сообщение и транспортную доступность в центре Омска, в числе которых улицы Маршала Жукова, Фрунзе, Булатова и прилегающие к ним кварталы

Напомним, что недавно для удобства омичей вернули на прежнее место остановку «Дворец бракосочетания». Однако теперь там сделали теплую остановку, а также установили знак 5.16 «Место остановки автобуса».

Омичам рассказали, когда остановку «Дворец бракосочетания» вернут на прежнее место
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#Ксения Карагодина#Омск#Автобусные остановки#Общественный транспорт#Остановка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Теплые остановки
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