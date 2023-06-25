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Мне дует! Каждый третий омич ругается с коллегами из-за кондиционера

25 июня 2023, 10:28
Фото: 1MI
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34% омичей спорят с коллегами из-за работающего кондиционера

У пятой части опрошенных техники в офисе нет.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос омичей, что выяснить, случаются ли у жителей нашего региона конфликты с коллегами из-за кондиционеров.

О перепалках рассказали 34% респондентов. А вот 48% напротив — говорят, в их команде нет ссор на эту тему. У каждого пятого сотрудника, а это 18%, отсутствует предмет спора, то есть в офисе попросту нет климатической техники.

Дискомфорт в коллективе ощущают работники преимущественно в возрасте от 35 до 44 лет. Из них о кондиционерах спорят 38%. Мужчины становятся зачинщиками перепалок чаще женщин, подытожили аналитики.

Напомним, ранее мы сообщали о задолженности работодателей перед омичами:

Платежом красен. Работодатели не выплатили омичам почти 2 млн рублей
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#Конфликт#Работа#Опросы#Общество#Омск#Омская область
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