Мне дует! Каждый третий омич ругается с коллегами из-за кондиционера

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос омичей, что выяснить, случаются ли у жителей нашего региона конфликты с коллегами из-за кондиционеров.
О перепалках рассказали 34% респондентов. А вот 48% напротив — говорят, в их команде нет ссор на эту тему. У каждого пятого сотрудника, а это 18%, отсутствует предмет спора, то есть в офисе попросту нет климатической техники.
Дискомфорт в коллективе ощущают работники преимущественно в возрасте от 35 до 44 лет. Из них о кондиционерах спорят 38%. Мужчины становятся зачинщиками перепалок чаще женщин, подытожили аналитики.
Напомним, ранее мы сообщали о задолженности работодателей перед омичами: