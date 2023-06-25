Платежом красен. Работодатели не выплатили омичам почти 2 млн рублей

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Омскстат представил данные по задолженности зарплаты на 1 июня этого года. Омичам не выплатили 1,9 млн рублей. Из них 1,2 млн — долг омских городских организаций.
Показатели сократились почти на 20% в сравнении с данными на 1 мая 2023 года.
Напомним, ранее мы рассказывали о жалобах сотрудников компании «МежРегионСтрой», она занимается строительством Красногорского гидроузла. Рабочие говорили, что им не выплачивали зарплаты. Однако в региональном минтрансе заявляли, что контракт с фирмой оплачен в полном объеме. На объекте было занято 200 человек.