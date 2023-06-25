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Платежом красен. Работодатели не выплатили омичам почти 2 млн рублей

25 июня 2023, 04:37
Фото: 1MI
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Омские организации задолжали работникам почти 2 млн рублей

Официальная статистика.

Омскстат представил данные по задолженности зарплаты на 1 июня этого года. Омичам не выплатили 1,9 млн рублей. Из них 1,2 млн — долг омских городских организаций.

Показатели сократились почти на 20% в сравнении с данными на 1 мая 2023 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о жалобах сотрудников компании «МежРегионСтрой», она занимается строительством Красногорского гидроузла. Рабочие говорили, что им не выплачивали зарплаты. Однако в региональном минтрансе заявляли, что контракт с фирмой оплачен в полном объеме. На объекте было занято 200 человек.

В омском минтрансе прокомментировали проблемы с зарплатами и материалами на гидроузле
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#Долг#Задолженность#Задолженность по зарплате#Омскстат#Статистика#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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