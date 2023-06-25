Платежом красен. Работодатели не выплатили омичам почти 2 млн рублей

Напомним, ранее мы рассказывали о жалобах сотрудников компании «МежРегионСтрой», она занимается строительством Красногорского гидроузла. Рабочие говорили, что им не выплачивали зарплаты. Однако в региональном минтрансе заявляли, что контракт с фирмой оплачен в полном объеме. На объекте было занято 200 человек.