Режим контртеррористической операции: что это может означать для простых омичей

В связи с происходящими прямо сейчас драматичными событиями уже в нескольких регионах России введен режим КТО («контртеррористической операции»). Стоит вспомнить, что это означает и к каким конкретно неудобствам должны быть готовы люди, живущие в зоне «контртеррора».