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Режим контртеррористической операции: что это может означать для простых омичей

24 июня 2023, 06:57
Фото: 1MI
Рассказываем о том, какие дополнительные полномочия появляются у правоохранителей при введении особого режима.

В связи с происходящими прямо сейчас драматичными событиями уже в нескольких регионах России введен режим КТО («контртеррористической операции»). Стоит вспомнить, что это означает и к каким конкретно неудобствам должны быть готовы люди, живущие в зоне «контртеррора».

Итак, согласно официальным данным, в период проведения КТО органы власти и правоохранительные структуры имеют право:

1) проверять у людей документы и доставлять тех, при ком документов не оказалось, в органы УВД для установления личности;

2) удалять людей и отбуксировывать машины с отдельных участков местности и объектов;

3) усиливать охрану общественного порядка и охрану ряда объектов (в списке «объекты, подлежащие государственной охране», «объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объекты, имеющие особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность»;

4) прослушивать телефоны, просматривать переписку и почтовые отправления «в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов»;

5) использовать любые автомобили (кроме принадлежащих дипломатическим представительствам иностранных государств) для доставки в больницы людей, нуждающихся в скорой помощи, и для преследования людей, подозреваемых в терроризме;

6) приостанавливать работу опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

7) приостанавливать оказание услуг связи;

8) временное переселять людей в безопасные районы, обязательно предоставляя им другое жилье;

9) вводить карантин, проводить «санитарно-противоэпидемические, ветеринарные и других карантинные мероприятия»;

10) закрывать отдельные улицы, дороги, участки местности и объекты для машин и пешеходов;

11) входить в любые помещения, на любые земельные участки и территории «для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом»;

12) досматривать людей и машины при проходе или проезде на территорию КТО и при выходе или выезде;

13) ограничивать или запрещать продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, устанавливать особый режим оборота алкоголя и медикаментов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества.

На данный момент известно о введении режима КТО в Москве и Московской области, в Воронежской и Ростовской областях.

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#Николай Эйхвальд#Режим КТО#Общество#Ситуация с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»
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