Береговая охрана США официально заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»

Напомним, подводный аппарат «Титан» отправился в экспедицию к затонувшему «Титанику» в воскресенье, 18 июня. Погружение должно было завершиться через два часа, однако через 1 час 45 минут экипаж перестал выходить на связь. По некоторым данным, батискаф был оборудован несколькими приборами, которые должны были автоматически поднять аппарат на поверхность. По какой причине этого не случилось, должны выяснить в ходе расследования.