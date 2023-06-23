Береговая охрана США официально заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сегодня ночью стало известно о крушении батискафа «Титан», который выполнял погружение к затонувшему «Титанику» в минувшее воскресенье. По информации береговой охраны США, вблизи «Титаника» обнаружили обломки батискафа, и теперь шансов на то, что экипаж выжил, не осталось, сообщают «Новые известия».
«В ходе консультации с экспертами объединенного командования был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», — сообщил контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.
Он также принес соболезнования семьям пассажиров и экипажа батискафа. По данным экспертов, найти тела погибших будет практически невозможно.
Напомним, подводный аппарат «Титан» отправился в экспедицию к затонувшему «Титанику» в воскресенье, 18 июня. Погружение должно было завершиться через два часа, однако через 1 час 45 минут экипаж перестал выходить на связь. По некоторым данным, батискаф был оборудован несколькими приборами, которые должны были автоматически поднять аппарат на поверхность. По какой причине этого не случилось, должны выяснить в ходе расследования.
На борту устройства был Стоктон Раш — директор компании Ocean Gate, построившей батискаф, а также британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Погибшими также считаются пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.