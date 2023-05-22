В Омской крепости по инициативе завода «Полиом» появится новый парк

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:29
В центре города — на территории Омской крепости — создают новую парковую зону. По соседству с объектами культурного наследия уже высадили ели, пихту, сосну, липы и другие деревья и кустарники. Всего здесь появилось более 100 новых хвойных и лиственных деревьев. Новое пространство формируют по инициативе завода «Полиом».
«Омский завод полипропилена в этом году отмечает свое 10-летие. С самого начала работы предприятия мы используем экологичные, ресурсосберегающие технологии и энергоэффективное оборудование. Ежегодно мы проводим акции по озеленению нашего города. Высадка деревьев и кустарников в Омске — часть федерального проекта „Чистый воздух“, к которому „Полиом“ подключился в числе первых предприятий региона», — отметил гендиректор завода «Полиом» Павел Евдокимов.
Саженцы для посадки выращивали в омском питомнике «Кедротека». Для озеленения специально выбирали деревья с хорошей приживаемостью в климатических условиях Омской области.
«Все растения — долгожители, многие из деревьев способны расти 100 лет и более. На протяжении всего жизненного цикла лиственные породы успешно поглощают углекислый газ, тогда как хвойные растения обогащают воздух полезными фитонцидами», — пояснил руководитель экопроекта «Кедротека» Максим Чапов.
В посадке деревьев участвовали волонтеры и сотрудники завода. Акция по высадке деревьев в Омской крепости стала частью проекта «Газпром нефти» по озеленению. Он реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Директор Омской крепости Василий Минин считает, что экскурсионные и образовательные программы следует сочетать с программами по благоустройству и формированию комфортной городской среды.
«Омская крепость — это уникальный военно-исторический памятник, ставший свидетелем множества событий. На базе сохранившихся зданий, объектов культурного наследия, сейчас формируется исторический парк», — рассказал директор Омской крепости Василий Минин.