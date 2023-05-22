В Омской крепости по инициативе завода «Полиом» появится новый парк

В центре города — на территории Омской крепости — создают новую парковую зону. По соседству с объектами культурного наследия уже высадили ели, пихту, сосну, липы и другие деревья и кустарники. Всего здесь появилось более 100 новых хвойных и лиственных деревьев. Новое пространство формируют по инициативе завода «Полиом».