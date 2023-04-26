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Не только склады. В омском логопарке «Солнечный» построят канализационные сети

26 апреля 2023, 11:04
Фото: 1MI
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Для омского логопарка «Солнечный» согласовали проект канализации

Проект подготовила омская компания — ООО «Нараяна».

В Омске продолжается строительство логистического парка «Солнечный». Теперь положительное заключение экспертизы получил и проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Подготовкой проекта занималась ООО «Нараяна». Директором и учредителем омской фирмы является Максим Виесис. В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис».

Здесь строят логопарк.Здесь строят логопарк.
Здесь строят логопарк.
Фото: Скриншот с сайта публичной кадастровой карты Омской области

Напомним, что строительством универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров занимается ООО «Логопарк „Солнечный“. Общество зарегистрировали в июле 2021 года. Руководство компанией осуществляет Юрий Хрулев из Оренбурга. В феврале 2023-го одобрили проект строительства первой очереди логопарка, а в марте — проект строительства второй очереди.

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#Юлия Истомина#Склад#Солнечный#Строительство#Канализация#Водоснабжение#Проект#Бизнес#Город#Новости#Омск
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