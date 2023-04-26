Не только склады. В омском логопарке «Солнечный» построят канализационные сети

Напомним, что строительством универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров занимается ООО «Логопарк „Солнечный“. Общество зарегистрировали в июле 2021 года. Руководство компанией осуществляет Юрий Хрулев из Оренбурга. В феврале 2023-го одобрили проект строительства первой очереди логопарка, а в марте — проект строительства второй очереди.