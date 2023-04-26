Не только склады. В омском логопарке «Солнечный» построят канализационные сети

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Омске продолжается строительство логистического парка «Солнечный». Теперь положительное заключение экспертизы получил и проект строительства сетей водоснабжения и водоотведения.
Подготовкой проекта занималась ООО «Нараяна». Директором и учредителем омской фирмы является Максим Виесис. В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис».
Напомним, что строительством универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров занимается ООО «Логопарк „Солнечный“. Общество зарегистрировали в июле 2021 года. Руководство компанией осуществляет Юрий Хрулев из Оренбурга. В феврале 2023-го одобрили проект строительства первой очереди логопарка, а в марте — проект строительства второй очереди.