Строительство в Омске большого логистического парка прошло экспертизу

Город55 обратил внимание на заключение экспертизы, появившееся в одном из государственных реестров. Речь о строительстве «Логопарка „Солнечный“», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Солнечная 2-я». Этот объект должен будет представлять собой «универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров», строить его будут в два этапа.