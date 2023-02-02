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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Строительство в Омске большого логистического парка прошло экспертизу

2 февраля 2023, 04:50
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
иллюстрация
Склад для продовольственных и непродовольственных товаров будут строить в Солнечном.

Город55 обратил внимание на заключение экспертизы, появившееся в одном из государственных реестров. Речь о строительстве «Логопарка „Солнечный“», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Солнечная 2-я». Этот объект должен будет представлять собой «универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров», строить его будут в два этапа.

ООО «Центр экспертиз» выдало положительное заключение о проекте, подготовленном ООО «БСБ», «Сибирской трубопроводной строительной компанией» и «Сибирским тепловым комплексом». Строительством займется ООО «Логопарк „Солнечный“. Склад появится на участке с кадастровым номером 55:36:130 101:7514 и кадастровой стоимостью 548 млн рублей. Площадь участка 70 гектаров, его предназначение, согласно кадастровой карте, — „хранение автотранспорта, предпринимательство, склад, транспорт“.

Фото: egrp365.org

ООО «Логопарк „Солнечный“ было зарегистрировано в июле 2021 года. Учредителем стала предпринимательница из Оренбурга Ольга Козлова, позже переписавшая компанию на свой же актив — ООО „Проект девелопмент“. Руководит „Солнечным“ Юрий Хрулев — тоже уроженец Оренбурга, управляющий еще и распределительным центром „Новосибирск“, принадлежащим Козловой.

Кстати, в Новосибирске местные власти без торгов выдали компании Хрулева почти 70 гектаров земли для создания промышленно-логистических парков, будущие инвестиции в которые оцениваются суммой в 21 млрд рублей. Предполагается, что вкладываться в эти проекты будут крупные компании из Москвы и Приволжского федерального округа.

#Николай Эйхвальд#Строительство#Экономика#Новости
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