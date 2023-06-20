Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Омичей предупредили о помехах в телевещании до конца рабочей недели

20 июня 2023, 06:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
На станциях пройдут технические работы, которые могут затянуться из-за плохой погоды.

Омичей предупредили о помехах в телевещании. Перерывы трансляций возможны до пятницы, 23 июня.

Сегодня, 20 июня, возможны помехи на каналах РТРС-1, РТРС-2, 12 канале и «Продвижении».

В среду, четверг и пятницу трансляция 12 канала прервется с 09:00 до 19:00, РТРС-1, РТРС-2 с 10:00 до 17:00, «Продвижение» с 17:00 до 19:00.

«Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.
Советы по выбору телевизора
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Телевидение#Цифровое телевидение#Телевещание#Профилактические работы#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
На выборы губернатора Омской области от «Единой России» пойдет Виталий Хоценко
Вчера, 09:33
Срывает крыши и валит деревья. Омичи рассказали о последствиях непогоды
Сегодня, 05:16
В компании Сергея Калинина сменился директор
Сегодня, 05:04
В омском микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном
Сегодня, 03:02
Старейшая книготорговая сеть Омска переехала в Курган
Сегодня, 05:47
Понедельник — день тяжелый. Омичи останутся без холодной воды на целый день
Сегодня, 03:48