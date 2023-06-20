Омичей предупредили о помехах в телевещании до конца рабочей недели

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Омичей предупредили о помехах в телевещании. Перерывы трансляций возможны до пятницы, 23 июня.
Сегодня, 20 июня, возможны помехи на каналах РТРС-1, РТРС-2, 12 канале и «Продвижении».
В среду, четверг и пятницу трансляция 12 канала прервется с 09:00 до 19:00, РТРС-1, РТРС-2 с 10:00 до 17:00, «Продвижение» с 17:00 до 19:00.
«Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.