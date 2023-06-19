Военнослужащему дали пять лет колонии за желание отдохнуть в Омске

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Абаканском гарнизонном военном суде состоялось заседание по делу рядового Эдуарда П. В пресс-службе рассказали подробности этой истории.
В конце сентября прошлого года, 29 числа, солдат оставил самовольно воинскую часть и решил поехать в Омск. После этого он отправился отдохнуть в Республику Хакасия. Через четыре месяца, 25 января этого года, военнослужащий явился в комиссариат по вызову должностных лиц.
Не так давно Эдуарду П. вынесли обвинительный приговор. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание нарушитель будет в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, так что решение суда может быть обжаловано.
Ранее Город55 писал о рядовом, который два раза подряд без уважительных причин самовольно оставлял воинскую часть. Его удалось задержать сотрудникам военной комендатуры.
Также гарнизонный военный суд Омска в июне рассматривал дело рядового, который пытался уклониться от службы.