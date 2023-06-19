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Военнослужащему дали пять лет колонии за желание отдохнуть в Омске

19 июня 2023, 08:32
Фото: Город55
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Военнослужащий получил пять лет колонии за самовольный отпуск в Омске

Он еще может обжаловать приговор, так как решение суда не вступило в законную силу.

В Абаканском гарнизонном военном суде состоялось заседание по делу рядового Эдуарда П. В пресс-службе рассказали подробности этой истории.

В конце сентября прошлого года, 29 числа, солдат оставил самовольно воинскую часть и решил поехать в Омск. После этого он отправился отдохнуть в Республику Хакасия. Через четыре месяца, 25 января этого года, военнослужащий явился в комиссариат по вызову должностных лиц.

Не так давно Эдуарду П. вынесли обвинительный приговор. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание нарушитель будет в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, так что решение суда может быть обжаловано.

Ранее Город55 писал о рядовом, который два раза подряд без уважительных причин самовольно оставлял воинскую часть. Его удалось задержать сотрудникам военной комендатуры.

Также гарнизонный военный суд Омска в июне рассматривал дело рядового, который пытался уклониться от службы.

Военнослужащему из Омска дали 6 лет условки за попытку уклониться от службы
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Республика Хакасия#Омский гарнизонный военный суд#Гарнизонный военный суд#Военнослужащий
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