Военнослужащему дали пять лет колонии за желание отдохнуть в Омске

В конце сентября прошлого года, 29 числа, солдат оставил самовольно воинскую часть и решил поехать в Омск. После этого он отправился отдохнуть в Республику Хакасия. Через четыре месяца, 25 января этого года, военнослужащий явился в комиссариат по вызову должностных лиц.