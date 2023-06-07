Военнослужащему из Омска дали 6 лет условки за попытку уклониться от службы

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В гарнизонном военном суде Омска вынесли приговор рядовому Валентину Коновалову. Как рассказали сегодня, 7 июня, в пресс-службе суда, в прошлом году военнослужащий ушел в отпуск. В июле 2022 года он должен был вернуться в расположение части, но не сделал этого. Какие-либо уважительные причины у Коновалова отсутствовали.
Спустя 8 месяцев, в марте 2023 года рядовой самостоятельно явился в военный следственный отдел. Суд назначил Коновалову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске военнослужащему отказали в увольнении по окончании контракта, а затем осудили. Младший сержант получил 5 лет условно.