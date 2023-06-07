Военнослужащему из Омска дали 6 лет условки за попытку уклониться от службы

В гарнизонном военном суде Омска вынесли приговор рядовому Валентину Коновалову. Как рассказали сегодня, 7 июня, в пресс-службе суда, в прошлом году военнослужащий ушел в отпуск. В июле 2022 года он должен был вернуться в расположение части, но не сделал этого. Какие-либо уважительные причины у Коновалова отсутствовали.