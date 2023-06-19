Ржачная ситуация. Из Омской области запретили вывозить в Казахстан спортивных лошадей

На ППУ «Одесский» был также остановлен россиянин, пытавшийся перевезти 30 кг говяжьего фарша из Омска в город Кокчетав (Казахстан). У него не было при себе ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, здесь же задержали авто с 20 кг баранины. Перевозчик вез мясо без соответствующих бумаг из села Кутузовка (Шербакульский район) в тот же город, что и намеревались привезти фарш из говядины.