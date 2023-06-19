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Ржачная ситуация. Из Омской области запретили вывозить в Казахстан спортивных лошадей

19 июня 2023, 13:07
Фото: Город55
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Из Омской области запретили вывозить в Казахстан спортивных лошадей

Дело в том, что в документах перевозчика не было необходимой для вывоза животных информации.

В региональном Россельхознадзоре рассказали о попытке вывезти из Омской области спортивных лошадей. Животных намеревались транспортировать в Республику Казахстан. В пресс-центре ведомства поделились подробностями этой истории. Кроме того, были остановлены машины с подозрительным мясом.

В первом авто находились пять спортивных лошадей. Их вез гражданин РФ из села Золотая Нива (Оконешниковский район) в село Пеньково (Республика Казахстан). Ветеринарный документ на руках у перевозчика был, однако в нем отсутствовала важная информация — итоги исследования животных на случную болезнь и инфекционную анемию. Кроме того, в документе специалисты не нашли данные о вакцинации скакунов против гриппа.

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

В другом случае уроженец Казахстана пытался доставить в Омскую область 25 кг баранины из села Байтус. Вез он груз без сопроводительных документов, так что на ППУ «Исилькульский» его машина повернула обратно в Казахстан. Представители Россельхознадзора отметили, что они все равно бы не пропустили перевозчика, так как введен временный запрет на ввоз продукции животного происхождения, кормов и животных из Казахстана в РФ. Причина — неблагоприятная эпидобстановка по вирусу ящур на территории соседнего государства.

Ящур — вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных. У заразившихся возникает лихорадка, поражается слизистая оболочка ротовой полости, кожа вымяни и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.

На ППУ «Одесский» был также остановлен россиянин, пытавшийся перевезти 30 кг говяжьего фарша из Омска в город Кокчетав (Казахстан). У него не было при себе ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, здесь же задержали авто с 20 кг баранины. Перевозчик вез мясо без соответствующих бумаг из села Кутузовка (Шербакульский район) в тот же город, что и намеревались привезти фарш из говядины.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Ранее Город55 писал о новом очаге бешенства в Омской области. На этот раз в селе Ульяновка Омского района обнаружили больную лису. В общей сложности с начала 2023 года в регионе зарегистрировано 24 случая заражения опасным вирусом.

В Омском районе у лисы нашли смертельно опасную инфекцию
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Россельхознадзор#Перевозка мяса#Лошади
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