ОНПЗ «Газпром нефть» увеличит производство солнечной электроэнергии в Омске

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Омский НПЗ «Газпром нефть» начал работы по расширению действующей на предприятии солнечной электростанции с 1 МВт до 20 МВт. Будущие мощности обеспечат зеленой энергией до 20% потребления предприятия. На Омском НПЗ продолжается модернизация, направленная на развитие зеленой энергетики. На эти цели выделено более 500 млрд рублей.
Действующую солнечную электростанцию на 1 МВт запустили на ОНПЗ в 2019 году. СЭС такого типа стала первой в Омской области. В настоящий момент все административные здания предприятия обеспечиваются солнечной энергией. Пилотная станция была оснащена российским оборудованием различного типа, в том числе инновационными системами следования за солнцем и сбора отраженных лучей, и позволила определить оптимальные параметры для солнечной генерации.
Новая станция на 20МВт займет площадь 36 гектаров и будет состоять из 49 тысяч фотоэлектрических панелей отечественного производства. Комплекс оснастят высокотехнологичной системой накопления энергии. Новую станцию планируют запустить уже в следующем году.
«Омский НПЗ много внимания уделяет инновационным технологиям для снижения воздействия производства на окружающую среду. В этом плане солнечная электрогенерация обладает огромным потенциалом. Развитие альтернативной энергетики на территории предприятия способствует достижению комплексного эффекта: мы одновременно повышаем энергоэффективность и улучшаем экологические показатели производства», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.