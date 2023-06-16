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ОНПЗ «Газпром нефть» увеличит производство солнечной электроэнергии в Омске

16 июня 2023, 09:17
Фото: Андрей Шавин
Будущие мощности обеспечат зеленой энергией до 20% потребления предприятия.

Омский НПЗ «Газпром нефть» начал работы по расширению действующей на предприятии солнечной электростанции с 1 МВт до 20 МВт. Будущие мощности обеспечат зеленой энергией до 20% потребления предприятия. На Омском НПЗ продолжается модернизация, направленная на развитие зеленой энергетики. На эти цели выделено более 500 млрд рублей.

Действующую солнечную электростанцию на 1 МВт запустили на ОНПЗ в 2019 году. СЭС такого типа стала первой в Омской области. В настоящий момент все административные здания предприятия обеспечиваются солнечной энергией. Пилотная станция была оснащена российским оборудованием различного типа, в том числе инновационными системами следования за солнцем и сбора отраженных лучей, и позволила определить оптимальные параметры для солнечной генерации.

Новая станция на 20МВт займет площадь 36 гектаров и будет состоять из 49 тысяч фотоэлектрических панелей отечественного производства. Комплекс оснастят высокотехнологичной системой накопления энергии. Новую станцию планируют запустить уже в следующем году.

«Омский НПЗ много внимания уделяет инновационным технологиям для снижения воздействия производства на окружающую среду. В этом плане солнечная электрогенерация обладает огромным потенциалом. Развитие альтернативной энергетики на территории предприятия способствует достижению комплексного эффекта: мы одновременно повышаем энергоэффективность и улучшаем экологические показатели производства», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#ОНПЗ#Солнечная энергия#Газпром нефть#Общество
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