ОНПЗ «Газпром нефть» увеличит производство солнечной электроэнергии в Омске

Действующую солнечную электростанцию на 1 МВт запустили на ОНПЗ в 2019 году. СЭС такого типа стала первой в Омской области. В настоящий момент все административные здания предприятия обеспечиваются солнечной энергией. Пилотная станция была оснащена российским оборудованием различного типа, в том числе инновационными системами следования за солнцем и сбора отраженных лучей, и позволила определить оптимальные параметры для солнечной генерации.