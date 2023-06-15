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В Омске водителя иномарки задержали за дрифт на парковке у парка «Вокруг света»

15 июня 2023, 13:12
Фото: Управление МВД России по Омской области
На него завели 3 административных дела.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 28-летнего омича привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированным авто (ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ), отсутствие страхового полиса (ч.2 ст. 12.37) и неподачу сигнала при осуществлении маневра (ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ).

Фото: Управление МВД России по Омской области

Все началось с того, что водитель иномарки устроил дрифт на парковке у парка «Вокруг света». Недовольные прохожие сообщили об этом в полицию. Однако к приезду полицейских он успел скрыться. В итоге омича нашли и задержали в этот же день благодаря камерам на парковке.

Далее выяснилось, что регистрация машины Nissan Laurel была прекращена предыдущим собственником, а договор купли-продажи просрочен. Поэтому у мужчины изъяли госномер и свидетельство о регистрации. Теперь сесть за руль он сможет только после постановки машины на учет.

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#Ксения Карагодина#Омск
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