В Омске водителя иномарки задержали за дрифт на парковке у парка «Вокруг света»

Все началось с того, что водитель иномарки устроил дрифт на парковке у парка «Вокруг света». Недовольные прохожие сообщили об этом в полицию. Однако к приезду полицейских он успел скрыться. В итоге омича нашли и задержали в этот же день благодаря камерам на парковке.