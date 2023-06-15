В Омске водителя иномарки задержали за дрифт на парковке у парка «Вокруг света»

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Управление МВД России по Омской области сообщает, что 28-летнего омича привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированным авто (ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ), отсутствие страхового полиса (ч.2 ст. 12.37) и неподачу сигнала при осуществлении маневра (ч.1 ст. 12.14 КоАП РФ).
Все началось с того, что водитель иномарки устроил дрифт на парковке у парка «Вокруг света». Недовольные прохожие сообщили об этом в полицию. Однако к приезду полицейских он успел скрыться. В итоге омича нашли и задержали в этот же день благодаря камерам на парковке.
Далее выяснилось, что регистрация машины Nissan Laurel была прекращена предыдущим собственником, а договор купли-продажи просрочен. Поэтому у мужчины изъяли госномер и свидетельство о регистрации. Теперь сесть за руль он сможет только после постановки машины на учет.