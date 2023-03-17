Покатались с ветерком. Омичу выписали штраф за дрифт на парковке

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:23
Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 19-летнего омича сразу за несколько нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства. Молодой человек устроил дрифт на парковке, при этом пассажиры отечественной легковушки ехали, зацепившись за задний бампер.
На нарушителя составили протоколы сразу по четырем статьям КоАП, теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 2800 рублей.
В Госавтоинспекции напомнили, что такие развлечения крайне опасны для жизни и здоровья.
На прошлой неделе сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник. Опасный заезд прошел на улице Ленина и Соборной площади. Позже сноубордиста и водителя автомобиля также привлекли к ответственности.