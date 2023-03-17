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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Покатались с ветерком. Омичу выписали штраф за дрифт на парковке

17 марта 2023, 05:22
Фото: Управление МВД России по Омской области
Скриншот

Госавтоинспекция оштрафовала 19-летнего омича за перевозку людей вне кабины

Нарушителю предстоит заплатить 2800 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 19-летнего омича сразу за несколько нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства. Молодой человек устроил дрифт на парковке, при этом пассажиры отечественной легковушки ехали, зацепившись за задний бампер. 

На нарушителя составили протоколы сразу по четырем статьям КоАП, теперь ему предстоит оплатить штраф в размере 2800 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что такие развлечения крайне опасны для жизни и здоровья.

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#Полиция#Госавтоинспекция#Гонки#Водитель#Происшествия#Дороги#Омск#Евгений Игишев#Видео
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