В Омске судебного пристава осудили за мошенничество на сумму больше 3,5 млн рублей

Подсудимая раньше работала в службе судебных приставов, и под предлогом продажи конфиската она похитила у омича 2,39 млн рублей. Также обвиняемая под видом оказания помощи при оформлении документов на земельные участки, похитила у двоих жителей Тюмени 1,16 млн рублей.