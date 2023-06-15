В Омске судебного пристава осудили за мошенничество на сумму больше 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омском областном суде пересмотрели уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Тюмени. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Подсудимая раньше работала в службе судебных приставов, и под предлогом продажи конфиската она похитила у омича 2,39 млн рублей. Также обвиняемая под видом оказания помощи при оформлении документов на земельные участки, похитила у двоих жителей Тюмени 1,16 млн рублей.
Суд учел состояние здоровья подсудимой, наличие маленького ребенка и частичное возмещение ущерба и вынес приговор — 3,5 года колонии и штраф более 3 мл рублей.
Женщина с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию, но областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.