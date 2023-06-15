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В Омске судебного пристава осудили за мошенничество на сумму больше 3,5 млн рублей

15 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
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Женщина отправится в колонию на 3,5 года.

В Омском областном суде пересмотрели уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Тюмени. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Подсудимая раньше работала в службе судебных приставов, и под предлогом продажи конфиската она похитила у омича 2,39 млн рублей. Также обвиняемая под видом оказания помощи при оформлении документов на земельные участки, похитила у двоих жителей Тюмени 1,16 млн рублей.

Суд учел состояние здоровья подсудимой, наличие маленького ребенка и частичное возмещение ущерба и вынес приговор — 3,5 года колонии и штраф более 3 мл рублей.

Женщина с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию, но областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

3,5 года за мошенничество. В Омске вынесли приговор судебному приставу
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#Евгений Игишев#Мошенник#Судебный пристав#Суд#Происшествия#Омск#Омская область
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