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3,5 года за мошенничество. В Омске вынесли приговор судебному приставу

15 марта 2023, 04:50
Фото: 1MI
Илюстрация

В Омске бывшего судебного пристава приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество

Женщина похищала деньги под предлогом продажи конфискованного имущества.

Советский районный суд Омска вынес приговор 35-летней жительнице Тюмени за мошенничество в особо крупном размере.

Выяснилось, что женщина раньше работала в службе судебных приставов, и под предлогом продажи конфиската она похитила у омича 2,39 млн рублей. Также обвиняемая под видом оказания помощи при оформлении документов, похитила у двоих жителей Тюмени 1,16 млн рублей.

Подсудимая не стала отрицать, что получала деньги от потерпевших, но вину свою не признала, сославшись на гражданско-правовые отношения. В итоге ближайшие 3,5 года фигурантке предстоит провести в колонии, а также возместить ущерб более 3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил, у защиты есть время, чтобы подать апелляцию.

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#Евгений Игишев#Омск#Суд#Приговор#Прокуратура#Уголовное дело#Мошенничество#Мошенники#Тюмень
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