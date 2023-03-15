3,5 года за мошенничество. В Омске вынесли приговор судебному приставу

Подсудимая не стала отрицать, что получала деньги от потерпевших, но вину свою не признала, сославшись на гражданско-правовые отношения. В итоге ближайшие 3,5 года фигурантке предстоит провести в колонии, а также возместить ущерб более 3 млн рублей.