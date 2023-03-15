3,5 года за мошенничество. В Омске вынесли приговор судебному приставу

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:51
Советский районный суд Омска вынес приговор 35-летней жительнице Тюмени за мошенничество в особо крупном размере.
Выяснилось, что женщина раньше работала в службе судебных приставов, и под предлогом продажи конфиската она похитила у омича 2,39 млн рублей. Также обвиняемая под видом оказания помощи при оформлении документов, похитила у двоих жителей Тюмени 1,16 млн рублей.
Подсудимая не стала отрицать, что получала деньги от потерпевших, но вину свою не признала, сославшись на гражданско-правовые отношения. В итоге ближайшие 3,5 года фигурантке предстоит провести в колонии, а также возместить ущерб более 3 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил, у защиты есть время, чтобы подать апелляцию.