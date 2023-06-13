Помехи в эфире. В Омске пройдут отключения телевещания

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Омичей предупредили о возможных помехах в телевещании на этой неделе.
Четыре дня, 13, 14, 15, 16 июня, перерывы в трансляциях могут возникать с 10:00 до 20:00 на телеканалах РТРС-1, РТРС-2, ОРТРК (12 канал), а на канале «Продвижение» с 17:00 до 20:00.
«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.