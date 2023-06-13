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На детях не экономим. Омск получит еще 50 миллионов на ремонт дворов в этом году

13 июня 2023, 06:20
Фото: Город55
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Омская область получит еще 50 миллионов на ремонт дворов в этом году

На эти деньги будут благоустроены 13 территорий для отдыха и игр.

Стало известно, что Омской области собираются выделить дополнительные средства на обновление дворовых территорий. На эти деньги запланирован ремонт 13 участков в регионе. Комиссия Федерального Собрания РФ уже приняла соответствующее решение. Об этом рассказал первый зампредседателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков.

«Для организации ремонта 13 дворов в Омске, охватывающих 20 многоквартирных домов и более пяти тысячи жителей Омской области, выделяется дополнительно 50 млн рублей в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности», — сообщил он.

Ранее из областного бюджета было решено выделить 250 млн рублей на благоустройство дворов в регионе. В общей сложности в 2023 году обновят 140 общественных территорий в 81 городском и сельском поселении.

На благоустройство дворов в Омской области распределили 250 млн
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#Алина Ясинская#Новости#Общество#Дети#Город
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