На детях не экономим. Омск получит еще 50 миллионов на ремонт дворов в этом году

Стало известно, что Омской области собираются выделить дополнительные средства на обновление дворовых территорий. На эти деньги запланирован ремонт 13 участков в регионе. Комиссия Федерального Собрания РФ уже приняла соответствующее решение. Об этом рассказал первый зампредседателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков.