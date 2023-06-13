На детях не экономим. Омск получит еще 50 миллионов на ремонт дворов в этом году

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Стало известно, что Омской области собираются выделить дополнительные средства на обновление дворовых территорий. На эти деньги запланирован ремонт 13 участков в регионе. Комиссия Федерального Собрания РФ уже приняла соответствующее решение. Об этом рассказал первый зампредседателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков.
«Для организации ремонта 13 дворов в Омске, охватывающих 20 многоквартирных домов и более пяти тысячи жителей Омской области, выделяется дополнительно 50 млн рублей в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности», — сообщил он.
Ранее из областного бюджета было решено выделить 250 млн рублей на благоустройство дворов в регионе. В общей сложности в 2023 году обновят 140 общественных территорий в 81 городском и сельском поселении.