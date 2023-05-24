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На благоустройство дворов в Омской области распределили 250 млн

24 мая 2023, 08:12
Фото: 1MI
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Также в нынешнем году планируется привести в порядок парки и зоны отдыха, а также построить новые скверы как в Омске, так и в районах области.

В Омской области займутся благоустройством дворов. О выделении денег на работы, рассказал сегодня, 24 мая, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«На заседании правительства распределили 250 млн рублей на благоустройство не менее 55 дворов в Омске и 32 дворов в Калачинском, Любинском, Марьяновском, Муромцевском, Называевском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом районах, а также в Тевризском городском поселении, Любино-Малоросском и Центрально-Любинском сельском поселении» — сообщил Хоценко.

Глава региона добавил, что в нынешнем году планируется привести в порядок парки и зоны отдыха, а также построить новые скверы как в Омске, так и в районах области.

Работы ведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее Город55 сообщал, что в омском Городском саду начали второй этап благоустройства. На работы уйдет 35 млн рублей. Там уложат плитку, установят лавочки и урны, разобьют клумбы. Благоустройство Городского сада планируют завершить к 1 августа.

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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Благоустройство#Ремонт#Общество#Город#Парк#Сквер#Омск#Омская область
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