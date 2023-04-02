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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

17 миллионов за неделю. Омичи продолжают верить в «безопасные счета»

2 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи за неделю отдали кибермошенникам 17 млн руб

За семь дней зарегистрирован 71 факт дистанционного мошенничества.

С начала 2023 года в Омской области зарегистрировано 1 417 интернет-хищений. Общая сумма ущерба — почти 142 миллиона рублей. О данных по мобильному мошенничеству сообщила облпрокуратура.

За минувшую неделю с аналогичным запросом в полицию обратились 71 раз. Омичи потеряли почти 17 миллионов рублей.

Один из инцидентов. 29 марта слесарь из Октябрьского округа рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Так рабочий лишился 230 тысяч рублей. А 30 марта, например, у пенсионерки под предлогом оформления кредита похитили более 760 тысяч рублей.

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