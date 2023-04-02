17 миллионов за неделю. Омичи продолжают верить в «безопасные счета»

Один из инцидентов. 29 марта слесарь из Октябрьского округа рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Так рабочий лишился 230 тысяч рублей. А 30 марта, например, у пенсионерки под предлогом оформления кредита похитили более 760 тысяч рублей.