17 миллионов за неделю. Омичи продолжают верить в «безопасные счета»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
С начала 2023 года в Омской области зарегистрировано 1 417 интернет-хищений. Общая сумма ущерба — почти 142 миллиона рублей. О данных по мобильному мошенничеству сообщила облпрокуратура.
За минувшую неделю с аналогичным запросом в полицию обратились 71 раз. Омичи потеряли почти 17 миллионов рублей.
Один из инцидентов. 29 марта слесарь из Октябрьского округа рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Так рабочий лишился 230 тысяч рублей. А 30 марта, например, у пенсионерки под предлогом оформления кредита похитили более 760 тысяч рублей.