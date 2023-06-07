День России отмечается 12 июня. Этот праздник считается одним из самых молодых в нашей стране, его стали отмечать чуть более 30 лет назад. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РФ в 1990 году. О том, как отдыхаем 12 июня, — в нашем материале.

Мероприятия в Омске на День России