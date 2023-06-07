Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
День России имеет фиксированную дату, которая не меняется из года в год. В 2023 году праздник День России выпадает на понедельник. По производственному календарю, россияне будут отдыхать в течение трех дней — 10, 11 и праздничный выходной 12 июня.
Традиционно в день торжества по всей стране организуются праздничные мероприятия. Во всех городах РФ к этому празднику будут приурочены различные акции и мероприятия, тематические программы, соревнования, концерты. Ниже рассказываем о том, какие мероприятия можно посетить в Омске в этот день.
В Омске на День России запланировано проведение ряда торжественных мероприятий. Центральным же местом празднования станет Любинский проспект. Там будет организован форум с названием «Россия — это мы». Его открытие будет сопровождаться парадом национальностей. По центральным улицам Омска пройдут представители различных национальных и культурных объединений.
“Это всегда смотрится потрясающе: все идут под флагами России в этнических костюмах. Также в этом году в День России на Любинском проспекте омичи увидят многонациональное интерактивное пространство, в котором будут объединены культура и традиции народов, проживающих в Омском Прииртышье», — сообщила Наталья Степанова, директор Омского Дома Дружбы.
В историческом центре Омска, а именно неподалеку от площади Победы, появятся фотозоны. Также жители и гости города смогут посетить ярмарки, на которых будут представлены товары местных мастеров, сувениры. На сценах города в разных локациях будут выступать известные солисты и творческие коллективы.
«Ждем горожан всех возрастов на нескольких десятках тематических и творческих площадок», — дал комментарий Юрий Трофимов, министр культуры региона.
Кроме того, на площади Победы будет проведен праздничный концерт «Моя страна, моя история, моя судьба», посвященный Дню России. Там же ожидается концертная программа «Мы — молодость России».
Помимо этого, на Соборной площади в этот день в праздничной обстановке состоится вручение паспортов омичам, которые достигли возраста 14 лет. Там же пройдет фестиваль «Россия — страна героев», жители смогут посетить выставку с наименованием «Безопасный город». А вечером на площади ожидается выступление приглашенной звезды — Ирины Дубцовой.