Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?

7 июня 2023, 11:28
Фото: piqsels.com
Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?
День России отмечается 12 июня. Этот праздник считается одним из самых молодых в нашей стране, его стали отмечать чуть более 30 лет назад. Он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РФ в 1990 году. О том, как отдыхаем 12 июня, — в нашем материале.

День России имеет фиксированную дату, которая не меняется из года в год. В 2023 году праздник День России выпадает на понедельник. По производственному календарю, россияне будут отдыхать в течение трех дней — 10, 11 и праздничный выходной 12 июня.

Традиционно в день торжества по всей стране организуются праздничные мероприятия. Во всех городах РФ к этому празднику будут приурочены различные акции и мероприятия, тематические программы, соревнования, концерты. Ниже рассказываем о том, какие мероприятия можно посетить в Омске в этот день.

Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?
Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?
Фото: piqsels.com

Мероприятия в Омске на День России

В Омске на День России запланировано проведение ряда торжественных мероприятий. Центральным же местом празднования станет Любинский проспект. Там будет организован форум с названием «Россия — это мы». Его открытие будет сопровождаться парадом национальностей. По центральным улицам Омска пройдут представители различных национальных и культурных объединений.

Это всегда смотрится потрясающе: все идут под флагами России в этнических костюмах. Также в этом году в День России на Любинском проспекте омичи увидят многонациональное интерактивное пространство, в котором будут объединены культура и традиции народов, проживающих в Омском Прииртышье», — сообщила Наталья Степанова, директор Омского Дома Дружбы.

В историческом центре Омска, а именно неподалеку от площади Победы, появятся фотозоны. Также жители и гости города смогут посетить ярмарки, на которых будут представлены товары местных мастеров, сувениры. На сценах города в разных локациях будут выступать известные солисты и творческие коллективы.

«Ждем горожан всех возрастов на нескольких десятках тематических и творческих площадок», — дал комментарий Юрий Трофимов, министр культуры региона.

Кроме того, на площади Победы будет проведен праздничный концерт «Моя страна, моя история, моя судьба», посвященный Дню России. Там же ожидается концертная программа «Мы — молодость России».

Помимо этого, на Соборной площади в этот день в праздничной обстановке состоится вручение паспортов омичам, которые достигли возраста 14 лет. Там же пройдет фестиваль «Россия — страна героев», жители смогут посетить выставку с наименованием «Безопасный город». А вечером на площади ожидается выступление приглашенной звезды — Ирины Дубцовой.

Мероприятия в Омске на День РоссииМероприятия в Омске на День России
Мероприятия в Омске на День России
Фото: piqsels.com
#Омск#День России#Выходные дни#Праздники
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора
Сегодня, 09:12