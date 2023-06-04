Третья смерть на воде за сутки. Утонул 38-летний омич

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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38-летний мужчина утонул на котловане в поселке Большие поля. О трагедии сообщает полиция. Это третья смерть на воде за сутки в Омской области.
В Полтавском районе на котловане утонул 12-летний мальчик. Он плавал на автомобильной камере.
В Любинском районе в колесе с водой во дворе собственного дома утонул двухлетний мальчик.
Правоохранители обращаются к омичам: основная причина гибель на воде — купание в запрещенных местах. Жителям региона настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, несовершеннолетние должны находиться у воды только в присутствии взрослых. Также запрещается заходить в воду в состоянии опьянения.