Третья смерть на воде за сутки. Утонул 38-летний омич

Правоохранители обращаются к омичам: основная причина гибель на воде — купание в запрещенных местах. Жителям региона настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, несовершеннолетние должны находиться у воды только в присутствии взрослых. Также запрещается заходить в воду в состоянии опьянения.