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Третья смерть на воде за сутки. Утонул 38-летний омич

4 июня 2023, 04:58
Фото: 1MI
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В Омской области в котловане утонул 38-летний мужчина

Полицейские обратились к омичам после чреды несчастных случаев.

38-летний мужчина утонул на котловане в поселке Большие поля. О трагедии сообщает полиция. Это третья смерть на воде за сутки в Омской области.

В Полтавском районе на котловане утонул 12-летний мальчик. Он плавал на автомобильной камере.

В Омской области мальчик плавал на колесной камере и утонул
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В Любинском районе в колесе с водой во дворе собственного дома утонул двухлетний мальчик.

Второй за сутки. В Омской области двухлетний малыш утонул во дворе собственного дома
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Правоохранители обращаются к омичам: основная причина гибель на воде — купание в запрещенных местах. Жителям региона настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, несовершеннолетние должны находиться у воды только в присутствии взрослых. Также запрещается заходить в воду в состоянии опьянения.

#Утонул#Полиция#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полтавский район#Любинский район
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