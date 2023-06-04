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В Омской области мальчик плавал на колесной камере и утонул

4 июня 2023, 03:26
Фото: 1MI
иллюстрация
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на воде. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Днем 3 июня 12-летний мальчик вместе с двоюродной сестрой такого же возраста купался в котловане недалеко от деревни Щегловка Полтавского района. Ребенок плавал на камере от автомобильной покрышки и утонул.

Семья погибшего характеризуется положительно, подчеркнули в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит установить все детали происшествия, а также дать оценку работе профилактических служб. Расследование продолжается.

Напомним, 7 мая мы рассказывали о смерти шестилетнего мальчика на воде. Он утонул на водоеме в Одесском районе.

В Омской области в котловане утонул шестилетний ребенок
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#Смерть#Утонул#Ребенок#СУ СКР Омской области#СУ СКР#Происшествия#Новости#Омская область#Полтавский район
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