В Омской области мальчик плавал на колесной камере и утонул

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на воде. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Днем 3 июня 12-летний мальчик вместе с двоюродной сестрой такого же возраста купался в котловане недалеко от деревни Щегловка Полтавского района. Ребенок плавал на камере от автомобильной покрышки и утонул.
Семья погибшего характеризуется положительно, подчеркнули в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит установить все детали происшествия, а также дать оценку работе профилактических служб. Расследование продолжается.
Напомним, 7 мая мы рассказывали о смерти шестилетнего мальчика на воде. Он утонул на водоеме в Одесском районе.