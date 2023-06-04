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Второй за сутки. В Омской области двухлетний малыш утонул во дворе собственного дома

4 июня 2023, 04:13
Фото: СУ СКР по Омской области
колесо, в котором утонул ребенок

В Омской области двухлетний мальчик утонул в колесе с водой возле дома

Отец был с дочерью, а мать отошла за ограду. Вернулись через несколько минут.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». В СК рассказали подробности.

Вечером 3 июня в поселке Центрально-Любинский отец с четырехлетней дочерью зашел в дом, включил девочке телевизор. Во дворе частного дома, в песочнице, остался двухлетний сын. Мать в тот момент вышла за ограду.

Родители вернулись через несколько минут. Ребенка обнаружили в наполненном водой колесе от трактора, оно стояло во дворе. Мальчик утонул.

Семья характеризуется положительно, отмечают следователи. В ходе проверки будут установлены все детали происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали об еще одном несчастном случае на воде. В Павлоградском районе утонул 12-летний мальчик.

В Омской области мальчик плавал на колесной камере и утонул
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#Смерть#Дети#Несовершеннолетние дети#Утонул#СУ СКР Омской области#СУ СКР#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омская область
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