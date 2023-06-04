Второй за сутки. В Омской области двухлетний малыш утонул во дворе собственного дома

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». В СК рассказали подробности.
Вечером 3 июня в поселке Центрально-Любинский отец с четырехлетней дочерью зашел в дом, включил девочке телевизор. Во дворе частного дома, в песочнице, остался двухлетний сын. Мать в тот момент вышла за ограду.
Родители вернулись через несколько минут. Ребенка обнаружили в наполненном водой колесе от трактора, оно стояло во дворе. Мальчик утонул.
Семья характеризуется положительно, отмечают следователи. В ходе проверки будут установлены все детали происшествия.
Напомним, ранее мы сообщали об еще одном несчастном случае на воде. В Павлоградском районе утонул 12-летний мальчик.