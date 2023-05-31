Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Крупный штраф за нарушение противопожарных норм и правил получила омская школа № 133, которая находится на улице 19-го Партсъезда,37 в Советском округе города.
По материалам дела, которые изучил Город55, еще 9 декабря 2022 года образовательное учреждение получило предписание от инспекторов Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ТОНДиПР) ГУ МЧС по Омской области об устранении нарушений. Собственно, вот эти самые замечания проверяющих:
«Автоматическая пожарная сигнализация в помещении столовой находится в неисправном состоянии (отключена), пожарные извещатели частично демонтированы, имеются механические повреждения».
Чтобы исправить эти грубые и, по большому счету, потенциально опасные нарушения противопожарных правил школе дали время до 1 апреля текущего года. Через две недели после этого срока проверяющие вновь явились в образовательное учреждение и увидели, что воз и ныне там, — за ремонт нерабочей пожарной сигнализации никто так и не взялся. Как итог – протокол об административном правонарушении, который со всеми материалами дела и ушел в Советский районный суд города Омска.
На процессе, директор школы Нонна Бубнова нарушения не признала, и заявила, что сделать что-то с неработающей пожарной сигнализацией она попросту не может, так как денег нет.
«Образовательное учреждение финансируется, в части мероприятий пожарной безопасности, из местного бюджета, платных услуг не оказывает, учреждением неоднократно направлялись письма в департамент образования Администрации города Омска с просьбой о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности. Из ответов ведомства следует, что информация о потребности в финансировании учтена, вопрос о выделении финансирования на данные цели будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета города Омска на 2023 год», - приводит суд высказывания Бубновой.
Так же директор пояснила судье, что, мол, предписание пожарного надзора не обжаловалось, но и смет на ремонт автоматической пожарной сигнализации не имеется. Для расчета оной сейчас якобы направлено письмо в компанию, с которой заключен договор на обслуживание. Также Бубнова заявила, что школа № 133 вошла в национальный проект по капитальному ремонту на 2024 год, вот тогда-то все точно отремонтируют.
Судья внимательно выслушал все доводы, изучил документы и пришел к выводу, что школа все-таки проштрафилась, и при этом уже во второй раз. Дело в том, что за первое предписание учреждение уже схлопотало штраф от мирового суда на 90 тысяч рублей.
Никаких доказательств, кроме слов о не выделении денег, о невозможности устранения нарушений в суд ни от директора, ни от иных лиц так и не поступило, потому судья вновь признал образовательную организацию виновной в нарушении противопожарных норм и правил. При этом суд учел, что школа финансируется из бюджета и решил назначить наказание ниже того предела, что предусмотрено статьей, - штраф в 75 тысяч рублей.
Получается, что из-за отсутствия финансирования эта школа уже задолжала государству 165 тысяч рублей. А не хватило ли бы этих денег на тот самый ремонт пожарной сигнализации?
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что за противопожаные нормы и правила был оштрафован ОмГПУ.