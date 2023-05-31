Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию

Чтобы исправить эти грубые и, по большому счету, потенциально опасные нарушения противопожарных правил школе дали время до 1 апреля текущего года. Через две недели после этого срока проверяющие вновь явились в образовательное учреждение и увидели, что воз и ныне там, — за ремонт нерабочей пожарной сигнализации никто так и не взялся. Как итог – протокол об административном правонарушении, который со всеми материалами дела и ушел в Советский районный суд города Омска.