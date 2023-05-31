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Published Сегодня, 14:38

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В Омске сгорела еще одна маршрутка

31 мая 2023, 14:38
Фото: Город55
Инцидент произошел на Левом берегу.

Сегодня, 31 мая, в Омске произошло еще одно возгорание общественного транспорта. На этот раз загорелась «Газель» на Левом берегу у «Маяка». В МЧС уточнили, что 18:39 пожар был ликвидирован.

«В 18:29 поступило сообщение о возгорании маршрутного микроавтобуса в КАО, без пассажиров. На месте работает 2 единицы техники и 12 человек», — рассказали Городу55 в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, что вчера, 30 мая загорелась пассажирская «Газель» на улице Богдана Хмельницкого. А 2 мая в районе остановки общественного транспорта «ДК „Рубин“ загорелся пассажирский автобус.

Остался только кузов. В Омске на остановке «ПО Полет» сгорела маршрутка
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#Ксения Карагодина#Омск#Маршрутки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Видео
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