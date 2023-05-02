В Омске на улице Кирова посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Омске на улице Кирова сегодня, 2 мая, загорелся пассажирский автобус. О происшествии сообщили читатели Города55. В региональном МЧС нашему корреспонденту рассказали, что информация о происшествии поступила в 14:26.
«Пассажиры самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. От МЧС России работают 1 единица техники, 5 человек. В 14:52 ликвидация открытого горения, 15:18 — ликвидация последствий пожара», — добавили в ведомстве.
О причинах возгорания в МЧС пока информации нет.
В начале апреля на парковке на Левобережье сгорел дотла автомобиль. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось семь минут.
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В мэрии прокомментировали инцидент с возгоранием в автобусе.
«Автобус ЛиАЗ пассажирского предприятия № 8, следующий по маршруту № 95, в районе остановки общественного транспорта „ДК „Рубин“ вынужденно сошел с линии вследствие возникшей неисправности тормозной системы. Во время ожидания машины техпомощи в районе заднего левого колеса автобуса произошло спонтанное возгорание», — рассказали в департаменте транпорта.