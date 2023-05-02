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В Омске на улице Кирова посреди дороги вспыхнул пассажирский автобус

2 мая 2023, 09:14
Фото: Предоставлено Городу55
От МЧС работал один пожарный расчет
Пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно эвакуировались их автобуса.

В Омске на улице Кирова сегодня, 2 мая, загорелся пассажирский автобус. О происшествии сообщили читатели Города55. В региональном МЧС нашему корреспонденту рассказали, что информация о происшествии поступила в 14:26.

«Пассажиры самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. От МЧС России работают 1 единица техники, 5 человек. В 14:52 ликвидация открытого горения, 15:18 — ликвидация последствий пожара», — добавили в ведомстве.

О причинах возгорания в МЧС пока информации нет.

В начале апреля на парковке на Левобережье сгорел дотла автомобиль. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось семь минут.

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В мэрии прокомментировали инцидент с возгоранием в автобусе.

«Автобус ЛиАЗ пассажирского предприятия № 8, следующий по маршруту № 95, в районе остановки общественного транспорта „ДК „Рубин“ вынужденно сошел с линии вследствие возникшей неисправности тормозной системы. Во время ожидания машины техпомощи в районе заднего левого колеса автобуса произошло спонтанное возгорание», — рассказали в департаменте транпорта.
Фаер-шоу на парковке. В Омске дотла сгорел автомобиль
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#Евгений Игишев#Автобус#Пассажирский автобус#Транспорт#ДТП#Происшествия#Омск
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