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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

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Загорелась баня. В центре Омска заметили клубы дыма

30 мая 2023, 06:01
Фото: Город55

В центре Омска во время дождя загорелась баня

Пожар случился утром 30 мая, причины возгорания пока не уточняются.

В Центральном округе Омска на улице Большая Луговая во вторник, 30 мая, случился пожар в частном доме. Как сообщил Городу55 очевидец, загорелась баня, столб дыма был виден с соседних улиц. 

Пожарных машин вблизи места ЧП на момент публикации материала соседи не заметили. Подробностей возгорания также пока нет. 

Обновлено.

По предварительным данным, жилые дома не пострадали. От МЧС на месте работали два пожарных расчета. По словам местных жителей, пострадавших нет. По состоянию на 12:20 спасатели ликвидировали открытый огонь.

Фото: Город55
#Евгений Игишев#Общество#Город#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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