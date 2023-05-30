Загорелась баня. В центре Омска заметили клубы дыма

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Центральном округе Омска на улице Большая Луговая во вторник, 30 мая, случился пожар в частном доме. Как сообщил Городу55 очевидец, загорелась баня, столб дыма был виден с соседних улиц.
Пожарных машин вблизи места ЧП на момент публикации материала соседи не заметили. Подробностей возгорания также пока нет.
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По предварительным данным, жилые дома не пострадали. От МЧС на месте работали два пожарных расчета. По словам местных жителей, пострадавших нет. По состоянию на 12:20 спасатели ликвидировали открытый огонь.