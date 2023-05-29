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В Омской области несколько школьников упали в обморок на торжественной линейке

29 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI
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Недомогание почувствовали учащиеся 5-7 классов

В одной из школ Тары несколько учеников в возрасте от 10 до 12 лет упали в обморок на торжественной линейке. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 мая, рассказали в региональной прокуратуре.

Как сообщил Городу55 источник в силовых структурах, семеро школьников почувствовали недомогание, четверых из них отвезли в больницу. Учащихся характеризуют положительно. Ранее в телеграм-каналах распространились ложные сведения об употреблении подростками наркотических веществ. По предварительным данным, у школьников произошел тепловой удар. Эту информацию Городу55 подтвердили в региональном следкоме. Ведомство также подключилось к расследованию происшествия.

В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает. Прокуратура Омской области проверит должностных лиц и соблюдение правил безопасности детей.

#Евгений Игишев#Дети#Школьник#Школьники#Обморок#Происшествия#Омск#Омская область#Тара#Прокуратура
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