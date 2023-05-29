В Омской области несколько школьников упали в обморок на торжественной линейке

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В одной из школ Тары несколько учеников в возрасте от 10 до 12 лет упали в обморок на торжественной линейке. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 мая, рассказали в региональной прокуратуре.
Как сообщил Городу55 источник в силовых структурах, семеро школьников почувствовали недомогание, четверых из них отвезли в больницу. Учащихся характеризуют положительно. Ранее в телеграм-каналах распространились ложные сведения об употреблении подростками наркотических веществ. По предварительным данным, у школьников произошел тепловой удар. Эту информацию Городу55 подтвердили в региональном следкоме. Ведомство также подключилось к расследованию происшествия.
В настоящее время здоровью школьников ничего не угрожает. Прокуратура Омской области проверит должностных лиц и соблюдение правил безопасности детей.