В Омской области несколько школьников упали в обморок на торжественной линейке

Как сообщил Городу55 источник в силовых структурах, семеро школьников почувствовали недомогание, четверых из них отвезли в больницу. Учащихся характеризуют положительно. Ранее в телеграм-каналах распространились ложные сведения об употреблении подростками наркотических веществ. По предварительным данным, у школьников произошел тепловой удар. Эту информацию Городу55 подтвердили в региональном следкоме. Ведомство также подключилось к расследованию происшествия.