Новый катализатор «Газпром нефти» увеличит объемы производства бензина

Напомним, центр испытаний «Селектум», запущенный в конце 2021 года, — один из инфраструктурных объектов нового катализаторного завода в Омске, строительством которого занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Первая линия нового производства — катализаторов гидропроцессов — заработает уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.