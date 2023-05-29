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Новый катализатор «Газпром нефти» увеличит объемы производства бензина

29 мая 2023, 08:55
Фото: «Газпромнефть — Каталитические системы»
С этого года новый катализатор омского производства начали применять в работе комплекса каталитического крекинга на Московском НПЗ компании.

Новый собственный катализатор «Газпром нефти», разработанный в центре испытаний «Селектум» в Омске, повышает эффективность переработки нефти и позволяет произвести больший объем бензина. Об этом рассказал генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.

«Возможности нашего исследовательского центра „Селектум“ — единственного в России — позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга. Новинка успешно прошла многоуровневые пилотные испытания. Применение уникального цеолита собственной разработки и производства „Газпром нефти“ обеспечили гибкость производства. Результаты — сейчас подтверждаются эксплуатацией на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина», — отметил топ-менеджер.
Фото: «Газпромнефть — Каталитические системы»

Первую партию катализатора загрузили в установку каталитического крекинга Московского НПЗ «Газпром нефти».

«Новая марка катализатора „Газпром нефти“ позволила увеличить эффективность производства бензина. Переход осуществляется без остановки производства, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках бензина на топливный рынок», — сообщил гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Полный переход на новый катализатор «Газпром нефти» будет произведен в течение года.

Напомним, центр испытаний «Селектум», запущенный в конце 2021 года, — один из инфраструктурных объектов нового катализаторного завода в Омске, строительством которого занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Первая линия нового производства — катализаторов гидропроцессов — заработает уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.

#Бизнес#Промышленность#Омск#Россия#Омская область#Нефть
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