Новый катализатор «Газпром нефти» увеличит объемы производства бензина

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:59
Новый собственный катализатор «Газпром нефти», разработанный в центре испытаний «Селектум» в Омске, повышает эффективность переработки нефти и позволяет произвести больший объем бензина. Об этом рассказал генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.
«Возможности нашего исследовательского центра „Селектум“ — единственного в России — позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга. Новинка успешно прошла многоуровневые пилотные испытания. Применение уникального цеолита собственной разработки и производства „Газпром нефти“ обеспечили гибкость производства. Результаты — сейчас подтверждаются эксплуатацией на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина», — отметил топ-менеджер.
Первую партию катализатора загрузили в установку каталитического крекинга Московского НПЗ «Газпром нефти».
«Новая марка катализатора „Газпром нефти“ позволила увеличить эффективность производства бензина. Переход осуществляется без остановки производства, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках бензина на топливный рынок», — сообщил гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Полный переход на новый катализатор «Газпром нефти» будет произведен в течение года.
Напомним, центр испытаний «Селектум», запущенный в конце 2021 года, — один из инфраструктурных объектов нового катализаторного завода в Омске, строительством которого занимается «Газпромнефть — Каталитические системы». Первая линия нового производства — катализаторов гидропроцессов — заработает уже в этом году, ее мощность составит шесть тысяч тонн в год. В рамках второй очереди запустят линию катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн. Завод не только полностью закроет потребности российского рынка, но и в перспективе позволит экспортировать продукцию.