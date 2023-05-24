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В Омске на улице Успешной построят шестиэтажку на 70 квартир

24 мая 2023, 12:44
Фото: Город55
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Соответствующее разрешение уже выдано.

Сегодня в администрации Омска сообщили, что в Центральном округе начнут строительство многоквартирного жилого дома. Шестиэтажка на 70 квартир расположится на улице Успешной.

Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик „Успешная-2“. Соответствующее разрешение выдали в департаменте архитектуры и градостроительства.

Всего в доме общей площадью около 3 тысяч квадратных метров предусмотрено 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир.

Напомним, на днях одобрили проект строительства еще одной многоэтажки на Левом берегу. Новый дом построят в микрорайоне «Кварталы Драверта» на улице Крупской.

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#Ксения Карагодина#Дом#Строительство дома#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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