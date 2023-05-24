В Омске на улице Успешной построят шестиэтажку на 70 квартир

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Сегодня в администрации Омска сообщили, что в Центральном округе начнут строительство многоквартирного жилого дома. Шестиэтажка на 70 квартир расположится на улице Успешной.
Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик „Успешная-2“. Соответствующее разрешение выдали в департаменте архитектуры и градостроительства.
Всего в доме общей площадью около 3 тысяч квадратных метров предусмотрено 30 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир.
Напомним, на днях одобрили проект строительства еще одной многоэтажки на Левом берегу. Новый дом построят в микрорайоне «Кварталы Драверта» на улице Крупской.