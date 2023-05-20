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«Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки на Левобережье Омска

20 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI
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Проект получил положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно, что застройщик из Екатеринбурга — общество с ограниченной ответственностью «Брусника» — получил положительное заключение на проект строительства многоквартирного жилого дома № 2. В качестве экспертной организации выступило ООО «Уральское управление строительной экспертизы».

Как следует из заключения экспертизы, многоэтажка в микрорайоне «Кварталы Драверта» будет дополнена объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Новый дом появится на улице Крупской в рамках второй очереди строительства квартала.

Подготовкой проектной документации для «Брусники» занималось ООО «ПБ Резерв» из Екатеринбурга. Директором и единственным учредителем компании является Кирилл Гончар.

Напомним, «Брусника» реализует на территории Кировского округа Омска масштабный инвестиционный проект. К 2034 году в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья построят 22 многоквартирных дома.

Недавно «Управление дорожного хозяйства Омской области» приступило к поискам подрядной организации, которая займется строительством межквартальных дорог в «Кварталах Драверта». Компании готовы заплатить почти 250 млн рублей.

В Омске строителям новых дорог в «Кварталах Драверта» готовы заплатить 250 млн рублей
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#Юлия Истомина#Брусника#Строительство#Многоквартирный дом#Застройщик#Проект#Общество#Город#Новости#Омск
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