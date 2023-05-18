117 «однушек». В Старом Кировске Омска построили новый 10-этажный дом

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Сегодня, 18 мая, в администрации города сообщили, что в Старом Кировске на улице 5-я Кировская сдали в эксплуатацию 10-этажный жилой дом.
«Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 176», — уточнили в администрации.
В новом десятиэтажном доме располагается 117 однокомнатных квартир. А общая площадь жилья в доме — 4760 квадратных метров. Застройщиком выступил ООО «Новый дом».
Напомним, недавно в Старом Кировске появился 17-этажный дом. В высотке расположено 112 квартир (48 однокомнатных и 64 двухкомнатные). Кстати, однокомнатную квартиру в новом доме можно приобрести за 4,4 млн рублей.