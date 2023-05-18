Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Изображение материала

117 «однушек». В Старом Кировске Омска построили новый 10-этажный дом

18 мая 2023, 13:30
Фото: Администрация Омска

В омском Старом Кировске сдали в эксплуатацию 10-этажный дом

В десятиэтажке расположено 117 однокомнатных квартир.

Сегодня, 18 мая, в администрации города сообщили, что в Старом Кировске на улице 5-я Кировская сдали в эксплуатацию 10-этажный жилой дом.

«Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 176», — уточнили в администрации.

В новом десятиэтажном доме располагается 117 однокомнатных квартир. А общая площадь жилья в доме — 4760 квадратных метров. Застройщиком выступил ООО «Новый дом».

Фото: Администрация Омска

Напомним, недавно в Старом Кировске появился 17-этажный дом. В высотке расположено 112 квартир (48 однокомнатных и 64 двухкомнатные). Кстати, однокомнатную квартиру в новом доме можно приобрести за 4,4 млн рублей.

В Омске в Амуре-2 сдали в эксплуатацию новый дом
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Дом#Новый дом#Многоэтажный дом#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
Сегодня, 06:49
Омичка Лариса Бабешина стала новым замминистра имущественных отношений
Сегодня, 10:21
Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 07:49
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
Сегодня, 06:35
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Сегодня, 07:25
В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов
Вчера, 08:22