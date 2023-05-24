Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке

Уже третья компания отказывается сносить аварийную двухэтажку. Первым было общество с ограниченной ответственностью «Инком», снизившие начальную цену в 12 раз до 357 тысяч рублей. Компания не смогла в установленный срок подписать контракт, ссылаясь на неработающую электронную подпись. В итоге «Инком», директором и учредителем которого является Степан Иванов, на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.