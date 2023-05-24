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Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке

24 мая 2023, 06:07
Фото: Предоставлено Городу55
Дома по Камерному переулку признаны аварийными

От сноса аварийной двухэтажки в Омске отказался уже третий участник аукциона

Итоги торгов подвели месяц назад, но «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» до сих пор не может заключить контракт ни с одной компанией.

Снос аварийного двухэтажного дома по улице Камерный переулок, 3 снова под вопросом. За работу БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» готово было заплатить 4,3 млн рублей. Итоги аукциона подвели больше месяца назад, но заключить контракт заказчик так и не смог.

Уже третья компания отказывается сносить аварийную двухэтажку. Первым было общество с ограниченной ответственностью «Инком», снизившие начальную цену в 12 раз до 357 тысяч рублей. Компания не смогла в установленный срок подписать контракт, ссылаясь на неработающую электронную подпись. В итоге «Инком», директором и учредителем которого является Степан Иванов, на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Не увенчались успехом попытки заказчика заключить контракт с участниками закупки с порядковыми номерами № 2 и № 3. Уклонившимися признали индивидуального предпринимателя Хачатура Хлгатяна, предложившего снести дом за 408 092,09 рублей, и индивидуального предпринимателя Владимира Возникевича, который предлагал цену в 458 552,54 рубля.

Так как заявок на торги поступило много, у мэрии есть еще семь вариантов, кому можно поручить снос аварийного дома.

Напомним, что согласно проекту контракта, подрядчик должен завершить работу за 90 рабочих дней.

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#Юлия Истомина#Снос дома#Аварийные дома#Подрядчик#УФАС#Контракт#Общество#Город#Новости#Омск
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