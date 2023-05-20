Недобросовестный поставщик. Омское УФАС внесло компанию «ИНКОМ» в «черный список»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области сообщает, что на 2 года в Реестр недобросовестных поставщиков решено включить сведения об ООО «ИНКОМ», его директоре и учредителе.
Оказалось, что компания «ИНКОМ» снизила цену в 12 раз, а после уклонилась от заключения контракта с заказчиком.
«Победителем признано ООО „ИНКОМ“, предложившее цену 357 тысяч рублей. При этом снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 91,85%. В установленный срок компания не подписала контракт с заказчиком и не представила обеспечение исполнение контракта, ссылаясь на „неработающую электронную подпись“», — уточнили в УФАС.
Антимонопольщики уточнили, что такие технические сложности не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.