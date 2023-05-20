Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Изображение материала

Недобросовестный поставщик. Омское УФАС внесло компанию «ИНКОМ» в «черный список»

20 мая 2023, 08:46
Фото: Город55
иллюстрация

Омское УФАС включило победителя торгов по сносу дома в «черный список»

Компания снизила цену в 12 раз и уклонилась от заключения контракта с заказчиком.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области сообщает, что на 2 года в Реестр недобросовестных поставщиков решено включить сведения об ООО «ИНКОМ», его директоре и учредителе.

Оказалось, что компания «ИНКОМ» снизила цену в 12 раз, а после уклонилась от заключения контракта с заказчиком.

«Победителем признано ООО „ИНКОМ“, предложившее цену 357 тысяч рублей. При этом снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 91,85%. В установленный срок компания не подписала контракт с заказчиком и не представила обеспечение исполнение контракта, ссылаясь на „неработающую электронную подпись“», — уточнили в УФАС.

Антимонопольщики уточнили, что такие технические сложности не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

Омское УФАС запретило закупку конкретной модели иномарки для марьяновских чиновников
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#УФАС#Торги#Контракт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
На место Курманова в Заксобрании назначат директора Омского экспериментального завода
Сегодня, 04:12
В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену
Сегодня, 05:33
Ремонт все-таки будет. Для омской гимназии № 88 с третьей попытки нашли подрядчика
Сегодня, 09:40
Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке
Сегодня, 04:38
В деревне под Омском грозит опасность стае диких лебедей
Сегодня, 07:30