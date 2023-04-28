Снизили цену и отказались. Снос аварийной двухэтажки в Омске оказался под вопросом

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Омске подрядчик, победивший в аукционе по сносу двухэтажного дома по адресу Камерный переулок, 3, уклонился от подписания контракта с «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства».
Итоги аукциона, в котором приняли участие 13 компаний, подвели еще 19 апреля. Победитель — ООО «Инком» — снизил начальную цену в 12 раз. Компания готова была заняться демонтажем аварийной двухэтажки за 357 тысяч рублей.
Однако сегодня подрядчика признали уклонившимся от подписания контракта в установленный для этого срок.
«ООО „ИНКОМ“ в сроки, установленные ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе, не размещен на электронной площадке подписанный проект контракта», — говорится в опубликованном протоколе.
Добавим, что директором и учредителем ООО «Инком» является Степан Иванов. В прошлом году, согласно данным открытых источников, фирма имела нулевую выручку.
Вероятно, в скором времени омское УДХБ выберет нового исполнителя работ по сносу дома в Камерном переулке.