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Снизили цену и отказались. Снос аварийной двухэтажки в Омске оказался под вопросом

28 апреля 2023, 09:05
Фото: Предоставлено Городу55
Аварийные дома по Камерному переулку

Омская фирма, согласившаяся снести аварийный дом, не стала подписывать контракт

Подрядчик должен был заняться сносом дома по Камерному переулку.

В Омске подрядчик, победивший в аукционе по сносу двухэтажного дома по адресу Камерный переулок, 3, уклонился от подписания контракта с «Управлением дорожного хозяйства и благоустройства».

Итоги аукциона, в котором приняли участие 13 компаний, подвели еще 19 апреля. Победитель — ООО «Инком» — снизил начальную цену в 12 раз. Компания готова была заняться демонтажем аварийной двухэтажки за 357 тысяч рублей.

Однако сегодня подрядчика признали уклонившимся от подписания контракта в установленный для этого срок.

«ООО „ИНКОМ“ в сроки, установленные ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе, не размещен на электронной площадке подписанный проект контракта», — говорится в опубликованном протоколе.

Добавим, что директором и учредителем ООО «Инком» является Степан Иванов. В прошлом году, согласно данным открытых источников, фирма имела нулевую выручку.

Вероятно, в скором времени омское УДХБ выберет нового исполнителя работ по сносу дома в Камерном переулке.

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#Юлия Истомина#Снос дома#Аварийное жилье#Аварийные дома#УДХБ#Подрядчик#Аукцион#Общество#Город#Новости#Омск
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