Серийный насильник специально приезжал в Омск ради «интересных» знакомств

Знакомился сельчанин весьма экстравагантным способом: 27 апреля 2023 года в микрорайоне Входной он напал на 16-летнюю девушку и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Следующее такое «знакомство» состоялось вечером 21 мая около садоводческого товарищества «Железнодорожник» в Омске. Фигурант набросился на 34-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать, однако на громкие крики женщины прибежали прохожие и спугнули «серийника».