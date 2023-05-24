Серийный насильник специально приезжал в Омск ради «интересных» знакомств

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
Городу55 стали известны подробности о личности мужчины, подозреваемом в нападении на 34-летнюю женщину и сексуальном насилии над 16-летней девочкой. Как выяснилось, задержанный приезжал в Омск из рабочего поселка Москаленки.
«По словам подозреваемого, он приезжал в Омск из районного центра, чтобы просто познакомиться с девушками», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Знакомился сельчанин весьма экстравагантным способом: 27 апреля 2023 года в микрорайоне Входной он напал на 16-летнюю девушку и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Следующее такое «знакомство» состоялось вечером 21 мая около садоводческого товарищества «Железнодорожник» в Омске. Фигурант набросился на 34-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать, однако на громкие крики женщины прибежали прохожие и спугнули «серийника».
На следующий день, как ранее сообщал Город55, подозреваемый вновь приехал на место второго нападения, но вместо девушек познакомился со следственно-оперативной группой, которая вместе с потерпевшей работала на месте преступления. Женщина тут же узнала своего вчерашнего обидчика, и его задержали.
Известно, что ранее задержанный уже был судим за изнасилования и другие преступления.