Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Изображение материала

Серийный насильник специально приезжал в Омск ради «интересных» знакомств

24 мая 2023, 04:11
Фото: 1MI
Пока в уголовном деле только два эпизода
Эти знакомства уже обернулись уголовным делом с двумя эпизодами сексуальных нападений на женщин.

Городу55 стали известны подробности о личности мужчины, подозреваемом в нападении на 34-летнюю женщину и сексуальном насилии над 16-летней девочкой. Как выяснилось, задержанный приезжал в Омск из рабочего поселка Москаленки.

«По словам подозреваемого, он приезжал в Омск из районного центра, чтобы просто познакомиться с девушками», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Знакомился сельчанин весьма экстравагантным способом: 27 апреля 2023 года в микрорайоне Входной он напал на 16-летнюю девушку и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Следующее такое «знакомство» состоялось вечером 21 мая около садоводческого товарищества «Железнодорожник» в Омске. Фигурант набросился на 34-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать, однако на громкие крики женщины прибежали прохожие и спугнули «серийника».

Рецидивист задержан за попытку изнасилования женщины в Омске
Узнать подробнее

На следующий день, как ранее сообщал Город55, подозреваемый вновь приехал на место второго нападения, но вместо девушек познакомился со следственно-оперативной группой, которая вместе с потерпевшей работала на месте преступления. Женщина тут же узнала своего вчерашнего обидчика, и его задержали.

Известно, что ранее задержанный уже был судим за изнасилования и другие преступления.

Омич жестоко избил и изнасиловал экс-возлюбленную за измену
Узнать подробнее
#Василий Попов#Уголовное дело#Изнасилование#Нападение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36