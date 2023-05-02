Омич жестоко избил и изнасиловал экс-возлюбленную за измену

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Омске силовики возбудили уголовное дело на 24-летнего парня, который жестоко избил и изнасиловал бывшую подругу.
«Девушка какое-то время встречалась с этим парнем, затем они рассталась. В какой-то момент этот кавалер узнал, что якобы в момент отношений бывшая возлюбленная ему изменила», — рассказал источник Города55
Омич пришел в ярость и 28 апреля заявился к девушке домой, где жестоко избил ее, после чего изнасиловал во всех возможных формах. Затем «кавалер» прихватил банковскую карточку потерпевшей, где было всего 2 тысячи рублей. Таким образом он решил возместить себе «моральный вред».
«На девушке практически не осталось живого места, она, буквально, вся синяя. Сначала не хотела писать заявление, так как были угрозы от подозреваемого, но потом все же согласилась», — сообщил собеседник Города55.
Сейчас в отношении омича возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, отвечать ему придется за причинение вреда здоровью, а также грабеж.