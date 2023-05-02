Омич жестоко избил и изнасиловал экс-возлюбленную за измену

Омич пришел в ярость и 28 апреля заявился к девушке домой, где жестоко избил ее, после чего изнасиловал во всех возможных формах. Затем «кавалер» прихватил банковскую карточку потерпевшей, где было всего 2 тысячи рублей. Таким образом он решил возместить себе «моральный вред».