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Рецидивист задержан за попытку изнасилования женщины в Омске

23 мая 2023, 13:43
Фото: Город55
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Мужчина оказался причастен к изнасилованию 16-летней девочки.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что по заявлению 34-летней омички возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Оказалось, что вечером неизвестный напал на женщину, которая приехала на дачу, и пытался изнасиловать. Однако на крики о помощи прибежали прохожие и спугнули злоумышленника. Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, около СНТ «Железнодорожник».

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Уже на следующий день подозреваемого задержали прямо на месте происшествия. Женщина приехала туда вместе с полицейскими для проведения следственных действий.

Кроме того, мужчина оказался причастен к изнасилованию 16-летней девочки. Преступление было совершено 27 апреля 2023 года в мкр. Входная.

«Следствие намерено избрать ранее неоднократно судимому за грабежи и изнасилование, подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.

Сейчас устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и других противоправных действий мужчины (опознания и допросы). Расследование продолжается.

Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд
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#Ксения Карагодина#Изнасилование#СК России#Уголовное дело#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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