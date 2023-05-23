Рецидивист задержан за попытку изнасилования женщины в Омске

Оказалось, что вечером неизвестный напал на женщину, которая приехала на дачу, и пытался изнасиловать. Однако на крики о помощи прибежали прохожие и спугнули злоумышленника. Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, около СНТ «Железнодорожник».