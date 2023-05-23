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Смертельное ДТП. Пьяный омич вместе с пассажиркой перевернулся на мотоцикле

23 мая 2023, 07:02
Фото: Управление МВД России по Омской области
Авария произошла поздно вечером

В Омской области пьяный водитель перевернулся на мотоцикле вместе с пассажиркой

Женщина скончалась на месте происшествия.

В Калачинском районе Омской области вчера, 22 мая, произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, пьяный водитель вместе с пассажиркой перевернулся на мотоцикле.

Полицейские установили, что 41-летний водитель ехал на мотоцикле «Фекон ФК» по трассе Сыропятское–Кормиловка–Калачинск в сторону Омска. На 78-м километре магистрали он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл.

В результате, 43-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. Водителя отвезли в больницу.

Установлено, что мотоциклист сел за руль будучи пьяным. Два года назад его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Полиция#Госавтоинспекция#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область#Калачинский район
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