Смертельное ДТП. Пьяный омич вместе с пассажиркой перевернулся на мотоцикле

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Калачинском районе Омской области вчера, 22 мая, произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, пьяный водитель вместе с пассажиркой перевернулся на мотоцикле.
Полицейские установили, что 41-летний водитель ехал на мотоцикле «Фекон ФК» по трассе Сыропятское–Кормиловка–Калачинск в сторону Омска. На 78-м километре магистрали он не справился с управлением и опрокинул мотоцикл.
В результате, 43-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте. Водителя отвезли в больницу.
Установлено, что мотоциклист сел за руль будучи пьяным. Два года назад его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.