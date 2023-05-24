Сразу четыре иномарки. В центре Омска в массовом ДТП пострадал двухлетний мальчик

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Авария произошла вчера вечером, 23 мая. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о ДТП в 19 часов. Массовое столкновение автомобилей случилось на улице Красный Путь.
По данным полицейских, водитель 1982 года рождения двигался на Renault Kaptur. Со стороны улицы Березовая, в районе пересечения с улицей Учхоз 2, он врезался в Nissan из-за того, что не выдержал безопасную дистанцию.
Та иномарка в свою очередь от удара с силой двинулась вперед и угодила в Toyota Corolla. По принципу домино последняя иномарка врезалась в ехавший впереди автомобиль Toyota Land Cruiser.
Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, пострадал совсем юный пассажир иномарки Renault Kaptur, с которой началось ДТП. Мальчику 2021 года понадобилась помощь медиков. По факту случившегося полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все детали и обстоятельства аварии.
Ранее Город55 писал о другом ДТП с участием несовершеннолетних. При столкновении авто в Калачинске пострадали дети шести и девяти лет.