В Омске построят восьмиэтажку на 93 квартиры в новом районе «Амурский»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что в Центральном округе начнут строительство нового 8-этажного дома. Восьмиэтажка расположится в микрорайоне № 3 в новом жилом районе «Амурский».
Застройщиком стало ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Соответствующее разрешение уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства.
Многоквартирный дом рассчитан на 93 квартиры, из которых 61 — однокомнатные, 22 — двухкомнатные, 10 — трехкомнатные. Общая площадь — 4463,8 кв. м.
Напомним, недавно в Старом Кировске на улице 5-я Кировская сдали в эксплуатацию девятиэтажку. Отметим, что в 117 однокомнатных квартир.