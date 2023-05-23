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В Омске построят восьмиэтажку на 93 квартиры в новом районе «Амурский»

23 мая 2023, 08:45
Фото: Город55
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Разрешение на строительство уже выдали.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что в Центральном округе начнут строительство нового 8-этажного дома. Восьмиэтажка расположится в микрорайоне № 3 в новом жилом районе «Амурский».

Застройщиком стало ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Соответствующее разрешение уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства.

Многоквартирный дом рассчитан на 93 квартиры, из которых 61 — однокомнатные, 22 — двухкомнатные, 10 — трехкомнатные. Общая площадь — 4463,8 кв. м.

Напомним, недавно в Старом Кировске на улице 5-я Кировская сдали в эксплуатацию девятиэтажку. Отметим, что в 117 однокомнатных квартир.

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#Ксения Карагодина#Дом#Многоквартирный дом#Квартиры#Общество#Город#Происшествия#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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